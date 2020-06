Online leesclub over ‘Alleen de bergen zijn mijn vrienden’

BREDEVOORT – Tijdens de coronacrisis biedt de Koppelkerk een online leesclub aan over boeken die ons juist nu wat te zeggen kunnen hebben. In de leesclub op woensdag 24 juni staat ‘Alleen de bergen zijn mijn vrienden’ centraal van de Iraans-Koerdische schrijver Behrouz Boochani die zes jaar vastzat in een Australische ‘asielgevangenis’ op het eiland Manus.

Op zijn naar binnen gesmokkelde mobieltje schreef Boochani over het uitzichtloze leven in het vluchtelingenkamp. Via WhatsApp bereikten de teksten zijn uitgever. Behrouz Boochani won er de grootste literaire prijs van Australië mee en sindsdien zit de wereldpers achter hem aan. Intussen zat hij nog steeds vast op het afgelegen eiland Manus. ‘Volkomen surrealistisch.’

Het land dat hem de hoogste literaire onderscheiding toekende, is hetzelfde land dat hem als ongewenste vreemdeling opsloot. Boochani (1983) zat sinds augustus 2013 vast op het eiland Manus. In deze uithoek van Papoea-Nieuw-Guinea plaatst de Australische regering asielzoekers in detentiecentra om te voorkomen dat ze Australië bereiken. De VN en mensenrechtenorganisaties leveren al jaren kritiek op het beleid en de deplorabele omstandigheden in de kampen.

‘Alleen de bergen zijn mijn vrienden’ is een getuigenis. Een even snoeihard als poëtisch ooggetuigenverslag. Een aanklacht. Een aangrijpend relaas van jarenlange opsluiting en ballingschap.

Zijn we in deze coronatijd waarin onze vrijheid deels is ingeperkt beter in staat ons te verplaatsen in het lot van de vluchteling? Wat hield Boochani al die jaren in gevangenschap op de been? Welke rol speelde het schrijven daarbij? Er is ruimte voor 12 lezers in de online leesclub. Men ziet en praat met elkaar via videoverbinding. Lezers wordt ter voorbereiding van de leesclub gevraagd om passages te markeren waarover men van gedachten wil wisselen. Sylvia Heijnen, codirecteur van de Koppelkerk, zal het gesprek leiden.

Locatie: www.koppelkerk.nl

Datum: woensdag 24 juni

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Entree: vrij

Aanmelden: www.koppelkerk.nl