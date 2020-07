BREDEVOORT – Wat gebeurt er als acht Duitse en acht Nederlandse kunstenaars met elkaar een kunstzinnige dialoog aangaan? Van 7 augustus tot en met 27 september kruisen de wegen van kunstenaarscollectieven Kunstbalkon uit Kassel en de Kunstrijders uit de Achterhoek elkaar in de expositie Ontmoetingen/Begegnungen in de Koppelkerk in Bredevoort.

Het Duitse kunstenaarscollectief Kunstbalkon werd eind jaren ’80 van de vorige eeuw opgericht en is één van de oudste producentengalerieën in Documenta-stad Kassel. Kunstbalkon ziet zichzelf als forum voor beeldende kunstenaars, evenals werkplaats voor conceptontwikkeling. Gezamenlijk organiseren de kunstenaars regelmatig tentoonstellingen in hun gelijknamige expositieruimte, maar ook elders in binnen- en buitenland. (Inter)nationale uitwisseling is namelijk een groot goed voor het kunstenaarscollectief.

De Kunstrijders is een Achterhoeks collectief van acht kunstenaars dat samen tentoonstellingen en andere artistieke activiteiten organiseert. Het afgelopen jaar zijn ze druk bezig geweest met het realiseren van uitwisselingsprojecten met kunstenaarsgroepen in Duisburg, Bocholt en Kassel. Zo zetten de Kunstrijders zich in om op artistieke wijze de (lands)grenzen te slechten.

In de expositie ontmoeten de kunstenaars van het Kunstbalkon en de Kunstrijders elkaar. In acht Nederlands-Duitse duo’s gaan ze de artistieke dialoog aan. Kunstbalkon bestaat uit: Jörn Budesheim (tekeningen), Margrit Gehrhus (schilderijen), Christiane Hamacher (sculpturen en schilderijen), Ruth Lahrmann (sculpturen), Judit Rozsas (schilderijen), Sabine Stange (fotografie), Maja Oschmann (grafiek) en Gerhild Werner (inkt-tekeningen). De Kunstrijders bestaan uit: Maarten Becks (objets trouvés en tekeningen), Maria C. Brouwer (schilderijen), Gunter F. Wagner (sculpturen), Piet Post (houtsculpturen), Bert Taken (schilderijen), Adriaan van Esveld (houtsnedes en schilderijen), Dinie Wikkerink (fotografie) en Henk Visser (collages).

Elke vrijdag, zaterdag en zondag wordt er om 14.00 en 15.00 uur een rondleiding aangeboden door de expositie. Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, is het verstandig hiervoor te reserveren via de website van de Koppelkerk.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Looptijd expositie: 7 augustus t/m 27 september

Openingstijden: vrijdag t/m zondag 11.00 – 17.00 uur

Entree: € 6,- incl. kop koffie of thee

Reserveren: www.koppelkerk.nl

