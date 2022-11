Oostgelders Fotografen Collectief exposeert in de Koppelkerk

BREDEVOORT – ‘Alles stroomt,’ stelde de oud-Griekse wijsgeer Heraclitus. Hij bedoelde dat alles voortdurend in transitie is. Neem de rivier: je stapt nooit in dezelfde rivier, omdat het water van de rivier altijd stroomt en dus nooit hetzelfde is. Acht leden van het Oostgelders Fotografen Collectief hebben zich in dit thema ondergedompeld. Het resultaat is van 2 december 2022 tot en met 15 januari 2023 te zien in de Koppelkerk.

Op uiteenlopende wijzen hebben de fotografen Panta Rhei (‘alles stroomt’) tot uitdrukking gebracht. De verbeelding ligt bij de één dichter bij het constante en bij de ander dichter bij het veranderlijke. Daarnaast zijn er verschillende interpretaties van stromen te zien, in de mens en in de omgeving. Wat de fotografen bindt is een onderzoekende blik, een persoonlijke aanpak en een grote betrokkenheid.

Verandering

Gerjo te Linde ziet Moeder Aarde (Gaia) als het eeuwenoude, allesovertuigende bewijs dat niets ooit hetzelfde is of zal zijn. Met zijn serie foto’s brengt hij op bijzondere wijze een ode aan Gaia en toont haar in al haar schoonheid en kwetsbaarheid. Gerjo’s beelden zijn gemaakt met behulp van het historische Wet Collodion-proces.

Ook Bettina Hogeweg richt haar werk op verandering. Zij exposeert een serie natuurfoto’s waarin dagelijkse veranderingen zijn verbeeld, geïnspireerd op de dichtvorm haiku. Daarnaast laat zij een poëtische serie zien over een van de grootste veranderingen die een mens kan doormaken: het krijgen van een kind.

Peter van Tuijl probeert in zijn werk het veranderlijke stil en scherp vast te leggen en om het veranderende moment ondeelbaar te maken. Hij richt zich zowel op het veranderlijke in de natuur als in de mens.

Met de gedachte dat niets hetzelfde blijft maar wel een stabiele, waarachtige kern heeft, heeft Ton van Vroonhoven gekeken naar zijn omgeving. In deze omgeving ziet hij ingesleten paden, aangeplante bomenrijen en gedomesticeerde dieren. Een veranderende omgeving waaraan wij structuur geven, die wij organiseren, kanaliseren, bewonen en beleven.

Stromen

Ook zullen er heel verschillende interpretaties van ‘stromen’ te zien zijn in de expositie. Laura de Morree neemt de kijker mee in haar dagelijkse bestaan met haar dagboek in beeld. ‘’Als er iets is dat stroomt, beweegt en nooit hetzelfde is, is het wel mijn leven.’’ De rode draad wordt gevormd door haar gezin, werk en opleiding. Ze ziet het project als een prikbord van haar leven, wat ook een moment is van reflectie.

Judith Spook richt zich op het sturen en handelen van de mens. De mens die ernaar streeft dat alle stromen naar wens zijn en die zelf ook stromen veroorzaakt, zoals verkeersstromen en papierstromen.

Dinie Wikkerink heeft zich gericht op waterstromen. Bijna dagelijks heeft zij een wandeltocht gemaakt in haar directe omgeving langs beken, sloten en een meertje. Ze wil zo de verbinding ontdekken met ‘stromen’ in relatie tot haar lichtfotografie. De foto’s met stromen exposeert ze gecombineerd met haar reguliere werk: foto’s in de huiselijke sfeer waar het licht de hoofdrol speelt.

Tot slot laat Gert Wielink een serie zien van nutsvoorzieningen in het zuiden van Italië, de vereenvoudigde verbeelding van water en stroom. Daarnaast heeft hij zich gericht op beweging: dynamieken tijdens de wielerronde van Spanje en vogels in de omgeving van zijn huis.

Praktische informatie

De Koppelkerk is geopend van vrijdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Om 14.00 en 15.00 uur wordt er een rondleiding door de expositie gegeven. Tijdens de rondleiding wordt er gedurende zo’n 45 minuten achtergrondinformatie over de kunstenaars en de kunstwerken gegeven. Naast de expositie ‘Panta Rhei’ is in de bovenzaal van de Koppelkerk de tentoonstelling ‘Leporello’s als kunstobject’ te zien.

De entree van de Koppelkerk bedraagt € 6,- (inclusief kop koffie of thee en een eventuele rondleiding).

