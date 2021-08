Op pad met de Koppelkerk naar Aardehuizen en Uuthuuskes

Deel dit bericht













BREDEVOORT – In aansluiting bij de drukbezochte Tegenlicht Meet Up over het woningtekort organiseert culturele vrijplaats de Koppelkerk een aantal excursie naar vernieuwende woningbouwprojecten. De eerste excursie op 8 augustus voert naar het collectieve en ecologische zelfbouwproject Aardehuizen in Olst en op 16 september worden de kleine flexwoningen de Uuthuuskes in de gemeente Aalten bezocht. Bij beide excursies wordt een rondleiding aangeboden door initiatiefnemers. Voor aanmelden en meer informatie over de excursies zie de website van de Koppelkerk.

Locatie: Aardehuizen, Rietgors 2, Olst

Datum excursie Aardehuizen: zondag 8 augustus

Tijd: 12.00 uur (start rondleiding)

Kosten: € 7,50

Aanmelden: www.koppelkerk.nl