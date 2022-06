Open Call Koppelkerk: Taal van de liefde

BREDEVOORT – Vroeger stuurden we elkaar liefdesbrieven, nu sturen we elkaar appjes en selfies. Vroeger kwam je de liefde tegen in de kroeg, nu vinden we de liefde via apps als Tinder. De taal van de liefde is veranderd. Hoe ziet de liefde er nu uit? Hoe laat je je liefde aan de ander blijken en toon je liefde aan jezelf?

Van 29 juli tot en met 11 september verandert de bovenzaal van de Koppelkerken een aantal weken in een tijdelijk Pop Up museum van de liefde: ‘De taal van de liefde’.

Kunstenaars uit alle disciplines worden uitgenodigd om werk in te sturen met het thema de liefde. Iedere kunstenaar kan één werk van maximaal 50-70-50 cm insturen. De Koppelkerk zal vervolgens uit de inzendingen een selectie zal maken. De tentoonstelling zal gedurende zeven weekenden van vrijdag tot en met zondag te bezoeken zijn.

Gelijktijdig met de expositie ‘De taal van de liefde’ is in de kerkzaal van de Koppelkerk de expositie ‘Vrijheid, gelijkheid en eigenheid’ te zien. Bezoek aan de Koppelkerk bedraagt € 6,-, hier is een kop koffie of thee inbegrepen.

Deadline aanmelden

Tot en met 8 juli kunt u zich aanmelden voor de tentoonstelling ‘De taal van de liefde’. Voor aanmelden en nadere informatie over de ‘open call’ zie de website van de Koppelkerk zie: www.koppelkerk.nl/agenda/pop- up-detaalvandeliefde

