Openbare Breekijzer Soos met Jeroen van Westen

BREDEVOORT – Op woensdag 2 maart is kunstenaar Jeroen van Westen te gast in de Koppelkerk in Bredevoort tijdens de openbare Soos van het kunstenaarscollectief Breekijzer. Van Westen zal deze avond meer vertellen over zijn werk als landschapskunstenaar en zijn nieuwe project ‘Follow Your Nose’.

Jeroen van Westen

Landschapskunstenaar Jeroen van Westen zoekt in zijn werk naar de verbinding en de dynamische relatie tussen cultuur en natuur. Het landschap vormt voor hem een inspiratiebron bij het nadenken over nieuwe vragen en nieuwe wensen. Waar hij vroeger vooral functionele landschapsprojecten deed, richt hij zich sinds 2020 steeds meer op de onderliggende vragen naar het netwerk van relaties met onze omgeving, persoonlijk en cultureel.

Follow Your Nose

In oktober heeft Van Westen het kunstproject ‘allemansgoed Terheijl’ opgeleverd in samenwerking met het KCCM en Atelier Veldwerk. Dit is een van zijn laatste grote opdrachten, aangezien hij zich nu meer wil richten op vragen die hij zelf heeft aan landschap en aan de kunst. In de afgelopen jaren kwam deze wens al naar voren in een estafette van ‘dialogen’. Beelden van deze dialogen zijn te zien in het kunstenaarsboek ‘Shedded’, dat in maart wordt uitgebracht. Momenteel werkt hij aan het project ‘Follow Your Nose’, waarbij hij samen met andere kunstenaars en wetenschappers onderzoekt hoe het ruiken een heel andere dimensie in beleving van een landschap kan openen.

Breekijzer Soos

Iedere maand organiseert het Kunstenaarscollectief Breekijzer een Soos. Dit is een avond waarbij de kunst en het kunstenaarschap centraal staat. Elke avond heeft een ander thema; van een lezing van een bekende kunstenaar en een avond over subsidies tot een bijeenkomst over beeldrechten. Kunstenaars uit de Achterhoek en over de grens zijn van harte welkom om elkaar tijdens deze avonden te ontmoeten.

Op woensdag 2 maart zal kunstenaar Jeroen van Westen om 19.30 uur een lezing houden over zijn werk. De avond is voor iedereen toegankelijk. Aanmelden voor de openbare Soos met Jeroen van Westen kan via www.koppelkerk.nl.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: woensdag 2 maart

Aanvang: 19.30 uur (zaal open: 19.00 uur)

Entree: vrije gift

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

