Openbare Breekijzer Soos over beeldrechten

07BREDEVOORT – Op woensdag 6 april geeft Pictoright een lezing in de Koppelkerk in Bredevoort tijdens de openbare Soos van het kunstenaarscollectief Breekijzer. Pictoright komt op voor de rechten van beeldmakers, keert collectieve vergoedingen uit en regelt desgewenst licenties met gebruikers. Hoe ze dat doen en wat je eraan kunt hebben als kunstenaar? Dat hoor je allemaal in deze lezing.

Beeldrechten

Ben jij autonoom kunstenaar, kunstfotograaf, architect, industrieel ontwerper of een andere visuele maker en wordt je werk gepubliceerd in de gedrukte, digitale of visuele media zonder dat je daar afspraken over hebt gemaakt? Voor het publiceren van je werk heeft men jouw toestemming nodig en bovendien hoor je hiervoor een redelijke vergoeding te krijgen.

Het bijhouden van wat waar verschijnt, het regelen van licenties, en het innen van de vergoeding kost veel tijd en geregel. Pictoright helpt kunstenaars hierbij.

Pictoright

Pictoright is de auteursrechtenorganisatie voor visuele makers in Nederland: illustratoren, beeldend kunstenaars, grafisch ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers.

Deze beeldmakers kunnen zich kosteloos bij Pictoright aansluiten om aanspraak te maken op de collectieve vergoedingen waar zij recht op hebben. Daarnaast kunnen zij Pictoright opdracht geven om hun rechten te beschermen en vergoedingen te innen voor het gebruik van hun werk. Pictoright is een stichting zonder winstoogmerk en exploiteert individuele auteursrechten, verleent juridische bijstand, fungeert als vraagbaak en zet zich in voor een betere auteursrechtelijke positie van beeldmakers.

Breekijzer Soos

Iedere maand organiseert het Kunstenaarscollectief Breekijzer een Soos. Dit is een bijeenkomst waarbij de kunst en het kunstenaarschap centraal staat. Elke Soos heeft een ander thema; van een lezing van een bekende kunstenaar en een avond over subsidies tot een bijeenkomst over beeldrechten. Kunstenaars uit de Achterhoek en over de grens zijn van harte welkom om elkaar tijdens deze avonden te ontmoeten.

Op woensdag 6 april zal Pictoright om 15.00 uur een lezing houden over beeldrechten. De avond is voor iedereen toegankelijk. Aanmelden voor de openbare Soos over beeldrechten kan via www.koppelkerk.nl.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: woensdag 6 april

Aanvang: 15.00 uur (zaal open: 14.30 uur)

Entree: vrije gift

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....