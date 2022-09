Openbare Breekijzer Soosavond met Marco Büning

BREDEVOORT – Op woensdag 5 oktober is kunstenaar Marco Büning te gast in de Koppelkerk in Bredevoort tijdens de openbare Soosavond van het kunstenaarscollectief Breekijzer. Büning zal deze avond meer vertellen over zijn werk als kunstenaar en het thema culturele toe-eigening.

Marco Büning

De werken van Marco Büning komen intuïtief tot stand, maar verwijzen altijd naar het thema. Hij laat zich beïnvloeden door zijn omgeving, collega kunstenaars, bezoekers, gesprekken en door de huidige sociaal-culturele, politieke, economische en sociale situatie van een stad, een land en de wereld.

Culturele toe-eigening

De uit Duitsland afkomstige schilder en beeldhouwer heeft zich de afgelopen twee jaar bezig gehouden met culturele toe-eigening. In het voorjaar van 2022 ontving hij een beurs van de deelstaat NRW (Ministerie van Wetenschap en Cultuur) om zich in dit onderwerp te kunnen verdiepen. Hij maakte onder meer 35 beeldhouwwerken van hout en beton.

Breekijzer Soos

Iedere maand organiseert het Kunstenaarscollectief Breekijzer een Soos. Dit is een avond waarbij de kunst en het kunstenaarschap centraal staat. Elke avond heeft een ander thema; van een lezing van een bekende kunstenaar en een avond over subsidies tot een bijeenkomst over beeldrechten. Kunstenaars uit de Achterhoek en over de grens zijn van harte welkom om elkaar tijdens deze avonden te ontmoeten.

Op woensdag 5 oktober zal kunstenaar Marco Büning om 19.30 uur meer vertellen over zijn werk, waarna er ruimte zal zijn om met elkaar in discussie te gaan. De avond is voor iedereen toegankelijk. Aanmelden voor deze openbare Soosavond kan via www.koppelkerk.nl.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: woensdag 5 oktober

Aanvang: 19.30 uur (zaal open: 19.00 uur)

Entree: vrije gift

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....