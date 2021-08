Persoonlijke rondleiding door fijnschilder Paul Wieggers

Deel dit bericht













BREDEVOORT – Het lijken haast foto’s: de Achterhoekse landschappen die fijnschilder Paul Wieggers uit Vragender exposeert in de Koppelkerk in Bredevoort. Op zondag 22 augustus geeft de fijnschilder om 13.00 en 16.00 uur een persoonlijke rondleiding door de expositie Kunst | Ambacht, waarin hij – als één van de acht kunstenaars – exposeert.

Liefde voor romantische meesters

Een kennismaking met de romantische landschapsschilders B.C. Koekkoek en Springer in het Rijksmuseum deed de vonk overslaan bij de destijds 17-jarige Paul Wieggers. Daar wilde hij wat mee; in die geest wilde hij schilderen. Wieggers is autodidact, maar leerde veel door grondig de oude romantische meesters te bestuderen in musea. Een suppoost zei ooit dat hij nog nooit iemand zó lang naar één schilderij had zien kijken. Wieggers ging voor het schilderij zitten om het schilderij te “lezen”. Gewoon stukje voor stukje kijken hoe het is opgebouwd.

Aquarelleren met olieverf

De opbouw die hij ontwaarde bij de oude meesters ging hij zelf ook toepassen in zijn schilderijen. In plaats van pasteus te werken, zoals je bij veel hedendaagse schilders ziet, houdt Wieggers ervan om bij wijze van spreken te aquarelleren met olieverf. Zoals de onderwerpskeuze van zijn schilderijen doet vermoeden, houdt Wieggers erg van het landschap en de natuur. Hij heeft er zijn woon- en werkplek aan de Maneschijnweg in Vragender op uitgekozen, waar ook zijn galerie is gevestigd. De directe omgeving rond zijn woning is zijn grootste inspiratiebron.

Persoonlijke rondleidingen

Op zondag 22 augustus geeft fijnschilder Paul Wieggers om 13.00 uur en 16.00 uur een persoonlijke rondleiding langs zijn werk in de expositie Kunst | Ambacht in de Koppelkerk. Een algemene rondleiding door de expositie met informatie over alle acht deelnemende kunstenaars wordt aangeboden om 14.00 uur en 15.00 uur. Omdat de plaatsen voor de rondleidingen beperkt zijn, is het verstandig om vooraf te reserveren.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zondag 22 augustus

Tijd: 13.00 en 16.00 uur

Entree: € 6,- incl. kop koffie/thee

Reserveren: www.koppekerk.nl