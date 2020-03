Peter Beets treedt op in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Peter Beets wordt wereldwijd gezien als één van de grootste jazzpianisten aller tijden. Zaterdag 7 maart treedt hij samen met zijn trio op in de Koppelkerk in Bredevoort.

Peter Beets speelt in theaters in binnen- en buitenland en op grote internationale festivals. Zijn muziek zoekt naar de dwarsverbanden tussen klassieke muziek en jazz. Op zaterdag 7 maart brengt Peter Beets, met zijn trio, een ode aan de Amerikaanse pianist en componist George Gershwin. Beets geeft een eigen draai aan Gershwin’s tijdloze en ijzersterke songs met energieke swing en spannende improvisaties.

De ode aan Gershwin geeft Beets de kans om een breed scala aan muziekstijlen te laten horen: klassiek, jazz, blues, Latin en folk. Dat is de nalatenschap van George Gershwin die onophoudelijk nieuwe muzikanten – om het even op welk instrument – blijft inspireren.

Niemand maakte muziek toegankelijker dan Gershwin. Tot op de dag van vandaag raakt zijn tijdloze muziek mensen van alle culturen en op iedere levensweg. Volgens Beets is er geen andere componist in staat zoveel culturen en muzikale stijlen samen te brengen en kunst en entertainment op zo’n natuurlijk manier te vervlechten.

Peter Beets heeft diverse albums uitgebracht en mooie prijzen gewonnen, waaronder een Edison. De bekende jazzpianist is geboren in Groenlo en vindt het leuk om in zijn geboortestreek te spelen. Deze avond treedt hij op met twee jonge jazztalenten: assist Steven Zwanink en drummer Tim Hennekes.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 7 maart

Aanvang: 20.30 uur (zaal open: 20.00 uur)

Entree: € 12,50 voorverkoop, € 15,- avondkassa

Tickets: www.koppelkerk.nl