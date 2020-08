Pionieren op het land

BREDEVOORT – In de Tegenlicht Meet Up staat de Koppelkerk in Bredevoort de komende maanden stil bij de maatschappij van morgen. Landbouw zoals die nu is, staat onder druk. De balans tussen gezond voedsel, natuurbeheer en exportbelang is verdwenen. Commercieel belang en uitgebalanceerde voeding lijken soms haaks op elkaar te staan. Wat is nodig om gezonde verhoudingen terug te vinden? Welke nieuwe wegen zijn er om in ons voedsel te voorzien? In de online discussieavond praten we vrijdagavond 14 augustus over het onderwerp aan de hand van de VPRO Tegenlicht-uitzending ‘Plattelandspioniers’.

Gezonde voeding, van dichtbij, zonder oneigenlijke toevoegingen, met respect voor de natuur. Sommige zeggen, dat is de enige gangbare weg. Anderen vinden het veel te abstract en te duur. Boerenwinkels schieten als paddenstoelen uit de grond. Boeren vechten voor hun imago en bestaan. Nederland is een van de grootste voedselexporteurs. Nederlandse supermarkten liggen vol met buitenlandse producten.

De vraag is niet zo zeer: moet het anders? Daar is bijna iedereen het over eens. De vraag is: hoe? En hoe komen we van het een naar het ander? Wat betekent dit voor ons persoonlijk, onze keuzes, ons leven? Wat betekent het maatschappelijk en voor de Nederlandse economie?

Naar aanleiding van de Tegenlicht-documentaire ‘Plattelandspioniers’ gaan we in gesprek over kansen, drempels en de impact die we wensen. Aansluiten bij wat de natuur ons biedt en leert. Zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking, zoals in lokale coöperaties. We kijken of we verder kunnen gaan dan de kringlooplandbouw, waar de regio Achterhoek pilotregio voor is. Wat als we regeneratief zouden kunnen werken? Niet alleen hergebruiken, maar ook herstellen wat reeds beschadigd is? Wat zouden we dan terug willen geven aan de natuur, aan onze omgeving? En hoe hebben we er dan zelf profijt van?

Tijdens de online meeting praten we met Wouter van Eck van het voedselbos Ketelbroek en Stichting Voedselbosbouw (tevens te gast in de Tegenlicht-uitzending) en Zwier van der Vegte van De Marke in Hengelo (Gld), die in samenwerking met de Universiteit van Wageningen en in opdracht van Regio Achterhoek aan de ontwikkeling van de landbouw in de regio werkt. Twee verschillende invalshoeken – wel hetzelfde pad? Hoe snel kunnen we verandering daadwerkelijk zien en voelen? Heel wat gespreksstof voor een avond.

De online meet up vindt plaats via het digitale platform Zoom. Iedereen krijgt de ruimte om mee te praten onder leiding van moderator Anke Sitter. Aanmelden kan via www.koppelkerk.nl. In eerdere edities van de Tegenlicht Meet Up over de maatschappij van morgen stonden o.a. de lokale economie, het basisinkomen en nieuwe vormen van democratie centraal. Deze bijeenkomsten zijn terug te kijken via de website van de Koppelkerk.

Locatie: www.koppelkerk.nl

Datum: vrijdag 14 augustus

Tijd: 19.00 uur start Tegenlicht-documentaire / 20.00 uur start meet up

Entree: vrije gift

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

