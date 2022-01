Pop Up Galerie in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Van 28 januari verandert de bovenzaal van de Koppelkerk in een tijdelijke Pop Up Galerie. Kunstenaars uit alle genres worden uitgenodigd om werk in te sturen. De Koppelkerk zal hieruit een selectie maken. Aanmelden voor de Pop Up Galerie kan tot en met 17 januari via de website van de Koppelkerk.

Waar de bovenzaal van de Koppelkerk normaal gesproken het werk van één of twee kunstenaars uitlicht, kiest de culturele vrijplaats er begin 2022 voor om een breed spectrum aan disciplines en stijlen te laten zien. Iedere kunstenaar wordt uitgenodigd één tot drie werken van maximaal 50-70 cm in te sturen, waaruit de Koppelkerk een selectie zal maken. Afhankelijk van de corona-maatregelen zal de Pop Up Galerie gedurende vier weekenden van vrijdag tot en met zondag te bezoeken zijn.

Tegelijkertijd is in de Koppelkerk de expositie Tijdspinsels met zes gerenommeerde textielkunstenaars te zien. Om 14.00 en 15.00 uur wordt een rondleiding door de expositie aangeboden. Bezoek aan de Koppelkerk bedraagt € 6,-, hier is een kop koffie of thee inbegrepen.

Voor aanmelden en voorwaarden voor deelname aan de Pop Up Galerie zie de website van de Koppelkerk: www.koppelkerk.nl/pop-up- galerie.

