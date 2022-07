BREDEVOORT – Vroeger stuurden we elkaar liefdesbrieven, nu sturen we elkaar appjes en selfies. Vroeger kwam je de liefde tegen in de kroeg, nu vinden we de liefde via apps als Tinder. De taal van de liefde is veranderd. Hoe ziet de liefde er nu uit? Hoe laat je je liefde aan de ander blijken en toon je liefde aan jezelf? Vanaf 29 juli laten zeventien kunstenaars met hun werk de staat van de liefde zien in het Pop Up Museum van de liefde in de bovenzaal van de Koppelkerk.

Waar de bovenzaal van de Koppelkerk normaal gesproken het werk van één of twee kunstenaars uitlicht, kiest de culturele vrijplaats er deze zomer voor om een breed spectrum aan disciplines en stijlen te laten zien. Kunstenaars uit alle disciplines zijn uitgenodigd om werk in te sturen met het thema de liefde.

Uit een veelvoud aan inzendingen heeft de kunstcommissie van de Koppelkerk zo’n 40 werken geselecteerd. Van textielkunst van Astrid Polman tot videokunst van Tatum Kempers en van geëngageerde foto’s van Mignon Nusteling tot een sculptuur van Daan de Leeuw.

Breed liefdesprogramma in Bredevoort

Het Pop Up Museum van de liefde is van 29 juli tot en met 11 september elke vrijdag, zaterdag en zondag te zien in de bovenzaal van de Koppelkerk in Bredevoort. Gelijktijdig met de expositie ‘De taal van de liefde’ is in de kerkzaal van de Koppelkerk de expositie ‘Vrijheid, gelijkheid en eigenheid’ te zien. Bezoek aan de Koppelkerk bedraagt € 6,-, hierbij is een kop koffie of thee inbegrepen.

De pop up tentoonstelling is onderdeel van het project ‘De staat van de liefde’ van culturele vrijplaats de Koppelkerk en Dorst Theater. In een breed cultureel programma wordt in Bredevoort onderzocht hoe de liefde in de loop der tijd is veranderd. We zijn zelfstandiger en onafhankelijker van elkaar dan ooit na de pijlsnelle ontwikkelingen en vooruitgang in de vorige eeuw, maar wat zijn daarvan de gevolgen voor de liefde?

Aanmelden voor de overige liefdesprogramma’s – theater, concert, workshop, tango en lezing – kan via www.koppelkerk.nl.

Het programma wordt mede mogelijk gemaakt met steun van de Gemeente Aalten, Letterenfonds, Lirafonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....