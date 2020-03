Proefcollege Van Kop tot Kont in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Nel Schellekens – bekend als ‘Van Kop tot Kont Chef’ – geeft op vrijdagavond 20 maart een bijzonder proefcollege in de Koppelkerk. Nel Schellekens heeft diverse boeken geschreven over haar wijze van koken waarbij niets wordt weggegooid. Op 20 maart vertelt ze erover en laat ze bezoekers ‘van schil tot pit’ en ‘van kop tot kont’ proeven.

Schellekens domicilie is haar Culinaire proeftuin “Het Keunenhuis” in Winterswijk, alwaar ze samenwerkt met bijzondere boeren, burgers en Achterhoekse buitenlui. Tijdens haar proefcollege vertelt Schellekens o.a. over deze manier van samenwerken, haar koken & filosofie en laat met beelden haar werk zien. Als bezoeker word je betrokken bij haar college en kan je proeven van haar ‘kunsten’!

Alles willen weten over eten. Dat is het wat Nel Schellekens betreft. Dat betekent: leven en werken in een betrouwbaar, open en veilig voedselsysteem. Erop aandringen alles te weten over waar al ons voedsel vandaan komt zodat je er in vertrouwen volop van kunt genieten. Werken naar deze aan waarden gedreven aanpak bevordert duurzame landbouwmethoden, eerlijke behandeling, fairtrade en een lokale, levende economie.

In Schellekens eigen woorden: ‘Ik leef voor lekker, goed, puur eten: van een heerlijk maal word ik zielsgelukkig. En dat gevoel wil ik graag met iedereen delen. Met ziel en zaligheid koken met producten die met ziel en zaligheid zijn geproduceerd draagt daaraan bij. Ik denk dat ik als chef een schakel ben tussen de agricultuur en het grote publiek; consumenten houden in de gaten wat chefs serveren. Goed nadenken met welke producten je kookt is niet alleen een taak van chefs maar voor iedereen die kookt want zo bepalen we de toekomst van ons voedsel.”

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 20 maart

Tijd: 20.00 uur (deur open: 19.30 uur)

Entree: € 12,50

Reserveren: www.koppelkerk.nl