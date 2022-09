Professor Te Molder geeft lezing over de dialoog tussen andersdenkenden

BREDEVOORT – De Koppelkerk staat dit jaar met vier Tolerantie Colleges van prominente wetenschappers stil bij wat tolerantie betekent en van ons als burger vraagt. In dit college: hoe bevorderen we de dialoog tussen andersdenkenden? Hoogleraar Taal en Communicatie Hedwig te Molder houdt op donderdag 22 september een lezing in de Koppelkerk hoe we in deze gepolariseerde tijden met elkaar in gesprek kunnen blijven.

We leven in een tijd met veel maatschappelijke problemen die nauwelijks oplosbaar lijken: zogenoemde ‘wicked problems’. We zien verhitte debatten waarin mensen elkaar overschreeuwen en tegenover elkaar staan. Maar we zien ook meer en minder geslaagde pogingen tot dialoog.

Gepolariseerde tijden: corona, stikstof en klimaat

De relatie tussen overheid, wetenschap en burgers raakte al getroebleerd voordat de COVID-crisis haar intrede deed. Zie het scepticisme over klimaatveranderingen, het begin van de stikstofcrisis en de opkomst van mediavaardige antivax-bewegingen. Maar de COVID-crisis zette de verhoudingen op scherp. Nooit eerder was ook de afhankelijkheid van wetenschap zo groot, en nooit eerder werd haar het vuur zo na aan de schenen gelegd. Hoe ontstaat deze weerstand en waar bestaat hij uit? En hoe kunnen we toch in gesprek blijven met elkaar?

Waarom staan we tegenover elkaar?

In het eerste deel van de lezing gaat Te Molder in op de vraag waarom we tegenover elkaar staan: wat staat er precies op het spel voor de deelnemers? Ook verkent ze de oplossingen tot nu toe. Opvallend is het terugvallen op feiten en informatie, als enige of belangrijkste manier om de ander op andere gedachten te brengen. Volgens Te Molder is dit te wijten aan ‘waardenschaamte’: het niet kunnen of willen articuleren van ‘dat wat wij belangrijk vinden’, ofwel: onze waarden. De maatschappij is tot in de haarvaten verwetenschappelijkt geraakt, zodanig dat men ongemak ervaart wanneer het over iets anders dan feiten gaat.

Hoe gaan we het gesprek aan met andersdenkenden?

In het tweede deel van mijn verhaal laat Te Molder zien hoe we toch een goed gesprek kunnen hebben, ook in ogenschijnlijk vastgeroeste en penibele situaties. De lezing is een pleidooi voor dialoog tegen de stroom in: een gesprek tussen overheid en burgers, tussen professionals en cliënten, en tussen burgers onderling, waarin aandacht wordt besteed aan verborgen waarden. Onderzoek naar gesprekken in gepolariseerde situaties laat zien dat we onze ‘waardenschaamte’ kunnen overwinnen, hoe klein de eerste stap ook lijkt. De lezing begint om 20.00 uur. Tickets à € 12,50 zijn te bestellen via www.koppelkerk.nl.

Over Hedwig te Molder

Hedwig te Molder is hoogleraar Taal en Communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze onderzoekt onze alledaagse communicatie over wetenschap en technologie. Belangrijke onderwerpen hierin zijn voeding, vaccinatie/ COVID en klimaatverandering. Ze richt zich onder meer op de vraag hoe op deze terreinen de omslag van debat naar dialoog gemaakt kan worden. Te Molder treedt vanuit haar expertise geregeld op in de media.

Over de Tolerantie Colleges

De Tolerantie Colleges maken onderdeel uit van het programma ‘1572 – De Geboorte van Nederland’. In 1572 werden waarden bevochten die vandaag de dag wederom onder druk zijn komen te staan: vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid. Op 13 oktober sluit Professor Bastiaan Rijpkema de serie colleges af met een lezing over de grenzen van tolerantie in een democratie. De colleges worden mede mogelijk gemaakt met steun van Provincie Gelderland, Gemeente Aalten en Stichting De Gaostok.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....