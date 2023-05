Release Tour Sanne Rambags album SISTER

BREDEVOORT – Als onderdeel van de Release Tour van haar nieuwe album SISTER, geeft Sanne Rambags op zaterdag 3 juni een bijzonder concert bij de Koppelkerk in Bredevoort.

Na het album SONNA – dat werd bekroond met een Edison Vocaal Nationaal – is SISTER het tweede album van het drieluik ‘Mothership’. Met haar warme stem weet Sanne Rambags magische momenten te creëren in een harmonisch samenspel met haar medemuzikanten.

SISTER is een ode aan sisterhood. Een ode aan de diepe verbinding met onze zielsverwanten, aan het krachtige en avontuurlijke deel dat we in onszelf meedragen en dat we in anderen herkennen. Het is juist dat deel dat dromen werkelijkheid maakt en uitzinnig kan genieten van het leven.

Sanne: “Op SONNA wilde ik in alle stilte van een Brabantse kerk mijzelf volledig uitdrukken met mijn stem in wie ik als mens en musicus ben. Waar SONNA gaat over het ervaren en verklanken van wat er in het diepste van mijzelf huist, gaat SISTER een stapje verder. SISTER gaat over het uitreiken naar de ander om in veiligheid omarmd en ondersteund te worden in het verlangen om te stralen.”

Elpis Ériu Maeve

Dit nieuwe ‘concert concept’ betekent “hoop, bescherming en soevereiniteit”. Het betekent verantwoordelijkheid voor je leven nemen, in wat voor toestand je je ook bevindt. Je kunt alleen iets anders bereiken door hoop te voeden, door te vertrouwen op bescherming, door verantwoordelijkheid te nemen en te erkennen waar je staat, wie je bent, wat je bent. Drie vrouwen vormen samen een harmonieus ensemble waarin ieders muzikale achtergrond, visie en inspiratie samensmelten.

In samenwerking met de Noorse gitariste Oddrun Lilja Jonsdottir (Bugge Wesseltoft’s New Conception of Jazz, Moksha, Frode Haltli’s Avant Folk) worden op SISTER Rambags singer-songwriter stukken verklankt. Een repertoire met melancholieke poëzie en verzachtende melodieën.

Sanne Rambags: stem, gitaar, percussie

Roosmarijn Tuenter: stem, viola, loopstation

Annabel Laura: stem en gitaar

Met special guest: Oddrun Lilja Jonsdottir!

Praktische informatie

Zaterdagavond 3 juni bij de Koppelkerk. Het concert begint om 20.30 uur en kost €15,- (exclusief servicekosten) in de voorverkoop. Aan de deur zijn kaarten €17,50.

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

