Rembrandt Trio treedt op in Bredevoort

BREDEVOORT– De Koppelkerk ontvangt zaterdag 13 september het internationaal bekende Rembrandt Trio. Pianist en componist Rembrandt Frerichs, bassist Tony Overwater en drummer Vinsent Plajer staan bekend om hun vrije benadering van jazz en klassiek, waarin ze invloeden uit alle windstreken verweven.

Het drietal vormt een hechte ‘working band’ die wekelijks repeteert en wereldwijd optreedt. Hun muziek kenmerkt zich door sterke, universele melodieën die overal publiek weten te raken. “We proberen in onze composities iets tijdloos te vangen: ons gedeelde mens-zijn,” aldus Frerichs.

Het concert in Bredevoort staat in het teken van hun album A Wind Invisible Sweeps Us Through The World, geïnspireerd op een gedicht van de Perzische dichter Rumi. Het Parool prees het album om de rijkdom aan stijlen en de bijzondere samenklank van het trio: “Frerichs en de zijnen rijgen de ene parel na de andere aaneen.”

📅 Datum: zaterdag 13 september 2025

📍 Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

🕢 Aanvang: 20.30 uur (zaal open 20.00 uur)

💶 Entree: €17,50 vvk, €20 aan de deur

🔗 Meer info & tickets: www.koppelkerk.nl

