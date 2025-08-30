Rembrandt Trio treedt op in Bredevoort

Redactie 30 augustus 2025 275
Template Persberichten

Rembrandt Trio - Foto copyright: PR

KP Houthandel verhuist naar Hengelo (Gld)

BREDEVOORT– De Koppelkerk ontvangt zaterdag 13 september het internationaal bekende Rembrandt Trio. Pianist en componist Rembrandt Frerichs, bassist Tony Overwater en drummer Vinsent Plajer staan bekend om hun vrije benadering van jazz en klassiek, waarin ze invloeden uit alle windstreken verweven.

Het drietal vormt een hechte ‘working band’ die wekelijks repeteert en wereldwijd optreedt. Hun muziek kenmerkt zich door sterke, universele melodieën die overal publiek weten te raken. “We proberen in onze composities iets tijdloos te vangen: ons gedeelde mens-zijn,” aldus Frerichs.

Het concert in Bredevoort staat in het teken van hun album A Wind Invisible Sweeps Us Through The World, geïnspireerd op een gedicht van de Perzische dichter Rumi. Het Parool prees het album om de rijkdom aan stijlen en de bijzondere samenklank van het trio: “Frerichs en de zijnen rijgen de ene parel na de andere aaneen.”

📅 Datum: zaterdag 13 september 2025
📍 Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort
🕢 Aanvang: 20.30 uur (zaal open 20.00 uur)
💶 Entree: €17,50 vvk, €20 aan de deur
🔗 Meer info & tickets: www.koppelkerk.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?

📧 Stuur je tip in

Misschien heb je dit gemist

Schermafbeelding 2025-08-30 112455

Nazomerwandeling door Groenlo op zondag 28 september

Redactie 30 augustus 2025 424
eigenwijze-triathlon-600x541

Achterhoekse Eigenwijze Triatlon keert terug in Groenlo

Redactie 29 augustus 2025 498
De zomer leeft_Peter van Tuijl

Expositie Peter van Tuijl vangt de zomer in FOTOkabinet

Redactie 29 augustus 2025 377