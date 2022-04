Rocco Ostermann en Matthijs Stronks treden op in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Zaterdagavond 30 april treden zanger-gitarist Rocco Ostermann en pianist Matthijs Stronks op in de Koppelkerk in Bredevoort. Sinds de pandemie vormen zij een nieuw duo: De Knasterds. Een avond vol verhalen over de actualiteit en eigen bewerkingen van songs van Johnny Cash, David Bowie en anderen.

Tijdens de pandemie brachten Rocco en Matthijs een muzikale ode aan de mooiste streek van het land: ‘Hier In De Achterhoek’. Het duo ‘De Knasterds’ was geboren en ze merkten dat muziek, actualiteit en columns in een kleine live setting ook veel voldoening kunnen geven. Wat te verwachten op 30 april? Een avond met eigen bewerkingen van Johnny Cash, David Bowie, Prince en een flinke dosis verhalen uit de koker van Rocco en vooral veel eigenzinnigheid en overgave van deze twee Achterhoekse creatievelingen.

Over Rocco Ostermann

Rocco Ostermann is een vanuit Arnhem opererende zanger, multi-instrumentalist, componist, auteur en verhalenverteller. Hij is actief in ‘De Niemanders’, ‘Donnerwetter’ en werd bekend door ‘Magic Fish’ waarmee hij in 1993 de ‘Music Maker Award’ won in de categorie gitaar. Behalve in bands is hij ook solo actief. Met zijn vertolkingen van ‘Cash, the American Recordings’ gaf hij optredens in onder andere Nederland, Duitsland en Ierland.

Naast de muziek schrijft hij verhalen, columns en poëzie, ook in zijn streektaal. In 2018 werd van hem een boek uitgebracht getiteld ‘De Buitenstaander’. In 2021 verscheen de door Ostermann geschreven ode aan de Achterhoek ‘Hier in de Achterhoek’, en samen met pianist Matthijs Stronks ontstond het duo ‘De Knasterds’.

Over Matthijs Stronks

Matthijs Stronks groeide op in Aalten en studeerde af aan het Brabants Conservatorium als uitvoerend musicus en jazzpianist. Hij focust zich de laatste jaren voornamelijk op bands met eigen werk en op zijn eigen composities voor een solo album. Daarvoor werkte hij als studiomuzikant en creatief initiatiefnemer achter de schermen. Onlangs componeerde hij een Requiem voor Het Nationaal Onderduikmuseum te Aalten en was hij twee keer te zien met zijn muziek op de NPO-2 bij de programma’s “2 Meter Sessies” en “Cultuurbooster”. Momenteel tourt hij met Molassess door Europa en treedt hij op in diverse tributebands op festivals.

Het concert op 30 april in de Koppelkerk begint om 20.30 uur. De toegang bedraagt € 15,-. Tickets zijn te bestellen via de website van de Koppelkerk.

