Ron Meyer analyseert in de Koppelkerk de nieuwe klassenmaatschappij

BREDEVOORT – We spreken niet meer van arbeidersklasse in Nederland. Ons land lijkt klasseloos geworden. Maar dat is niet zo, zegt Ron Meyer in zijn boek ’De onmisbaren’. Dit land kent een grote groep inwoners die ondergewaardeerd zijn. Op zaterdagavond 7 mei geeft hij hierover een lezing in de Koppelkerk in Bredevoort.

‘De onmisbaren’ heet zijn boek, maar het had net zo goed ‘De onzichtbaren’ kunnen heten. Want Ron Meyer beschrijft het onzichtbare deel van werkend Nederland: over schoonmakers en pakketbezorgers, over de mensen die ons vuilnis ophalen, die in magazijnen werken en in de beveiliging, de vrouwen en mannen die elke dag zorg verlenen.

De onmisbaren verdienen het minst

Mensen met een bescheiden inkomen, een klein huis, een baan zonder enige status. Dat zijn de mensen in dit land die niet thuis kunnen werken, de laagste inkomens krijgen (verdienen kun je niet zeggen, want ze verdienen eigenlijk méér), de hardste klappen in de moderne economie opvangen en ondertussen als massa ons land overeind houden. En gemiddeld genomen leven ze ook nog enkele jaren korter dan hun meerverdienende en hogeropgeleide landgenoten. Het zijn de leden van een klasse die in de moderne samenleving niet meer leek te bestaan. Leek, want dat ligt dus aan die onzichtbaarheid.

Over Ron Meyer

Ron Meyer is een kind uit die klasse, groeide op in een Heerlense volksbuurt. De arbeiderszoon ging studeren, werkte als schoonmaker en als fiscalist, werd vakbondsbestuurder en campagneleider bij de FNV. Hij werd landelijk bekend als actieleider tijdens stakingen van schoonmakers. In 2002 werd hij lid van de SP en ging de lokale politiek in, zette zich in voor de zorg en armoedebestrijding. Van 2015 tot 2019 was hij partijvoorzitter.

In zijn boek schetst Meyer dat de economische machtsverhoudingen sinds de jaren zeventig niet wezenlijk zijn verbeterd, eerder verslechterd. We doen alsof iedereen onbeperkte mogelijkheden heeft om te groeien, maar de werkelijkheid is anders. En harder. De sociale omstandigheden waaronder je opgroeit bepalen het succes in je leven als volwassene.

Het Kenniscafé van de Koppelkerk helpt Achterhoekers om vragen over de moderne klassenmaatschappij te beantwoorden. De lezing van Ron Meyer begint zaterdag 7 mei om 20.00 uur, de toegang bedraagt € 12,50. De avond is ook kosteloos te volgen via livestream. Aanmelden kan via www.koppelkerk.nl.

