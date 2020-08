Rondleiding door Bredevoort

BREDEVOORT – Verschillende rondleidingen door het stadje Bredevoort t/m oktober elke dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag om 14.00 uur, voor € 4,00 p.p.

Een historische stadsgids vertelt dinsdags over Bredevoort. Woensdags vertelt Hendrickje Stoffels – de muze van Rembrandt – over haar leven in Bredevoort én Amsterdam. Donderdags behaagt het Prins Maurits van Nassau u mee terug te nemen naar de sfeer uit de Tachtig Jarige Oorlog.

Daarnaast zijn rondleidingen, ook met een literaire gids, op afspraak mogelijk.

Voor meer informatie, VVV Bredevoort, Markt 8, tel. 0543 – 452380

