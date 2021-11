Rondleiding over kunstenaar Wim Izaks

Deel dit bericht













BREDEVOORT – Dit najaar toont de Koppelkerk in haar bovenzaal een expositie van kunstenaar Wim Izaks (Eibergen 1950 – Enschede 1989). Zijn werk werd aangekocht door landelijke musea als het Stedelijk Museum Amsterdam en het Groninger Museum. Op zondagmiddag 21 november geeft Rob Smolders, voorzitter van Stichting Wim Izaks en oud-kunstrecensent van NRC Handelsblad, twee rondleidingen door de expositie.

Het omvangrijke oeuvre dat Wim Izaks naliet kent cobra-eske figuren en heftige, vervormde beelden, maar ook ingetogen voorstellingen. Uitbundige, kleurrijke composities worden afgewisseld met sombere, melancholische, soms bij het mysterieuze en onheilspellende af. Izaks zou – afgezien van het feit dat hij academisch is opgeleid – ook goed kunnen worden geschaard onder de kunststroming Outsider Art. Om die reden is het werk van Wim Izaks tevens vertegenwoordigd in de expositie ‘Insider Art: van outsider naar insider’ in de kerkzaal van de Koppelkerk.

Impuslief en expressionistisch

Izaks schilderde impulsief en expressionistisch, het penseel ogenschijnlijk als een ongeleid projectiel hanterend. Het blijft dan ook een raadsel dat hij op het eind in de groeiende onrust van zijn leven juist minder gejaagd te werk ging. Zijn werk werd aangekocht door diverse musea, zoals het Stedelijk Museum Amsterdam, het Groninger Museum, Centraal Museum Utrecht en Kunstmuseum Den Haag.

Kleine dwarsdoorsnede van een grenzeloos oeuvre

In de bovenzaal van de Koppelkerk worden schilderijen, tekeningen, linosneden en werken op schuurpapier van Wim Izaks getoond. De expositie kwam in samenwerking met Stichting Wim Izaks tot stand. Op zondagmiddag 21 november geeft Rob Smolders, voorzitter van Stichting Wim Izaks, in twee rondleidingen een inkijkje in het werk en leven van de kunstenaar. Reserveren voor de rondleiding kan via de website van de Koppelkerk.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zondag 21 november

Tijden: 13.30 uur en 14.30 uur

Entree Koppelkerk: € 6,- incl. kop koffie/thee

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

