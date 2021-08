Rondleidingen van beeldhouwer Mirjan Koldeweij

Deel dit bericht













BREDEVOORT – Beeldhouwer Mirjan Koldeweij (Eibergen) geeft zondag 15 augustus ieder uur een persoonlijke rondleiding door de expositie Kunst | Ambacht in de Koppelkerk in Bredevoort. In de rondleiding zal ze nader ingaan op de werken waarmee ze momenteel exposeert in de Koppelkerk, haar andere kunstprojecten en haar ambacht.

Verhalende objecten in hout en metaal

Aan het beeldend kunstenaarschap van Mirjan Koldeweij ligt beeldhouwen aan de basis, maar ook illustratieve vormgeving. Dit zie je terug in het karakter van haar objecten, waarin hout en metaal de hoofdrol spelen. De werken zijn op een speelse manier herkenbaar of nodigen uit tot verhalende interpretaties.

Less is more

Het leven in de Achterhoekse natuur is de voedingsbodem voor haar werk. Eenvoud is een belangrijke grondslag. Het werk typeert zich door de veelal organische vormen en de allesbepalende lijnen. Telkens is ze weer op zoek ik naar een goed evenwicht: niet te veel lijn, vorm en kleur. Ze streeft naar het minimale en schept een harmonie met de weinige en sobere materialen die ze met elkaar combineert.

Over Mirjan Koldeweij

Koldeweij heeft de opleiding kort middelbaar beroepsonderwijs voor toegepaste vormgeving te Almelo gevolgd en de Academie voor Kunst en Industrie (richting beeldhouwen) te Enschede. Vanaf 1993 is zij werkzaam als zelfstandig beeldend kunstenaar en exposeert regelmatig in diverse steden in Nederland. Ook is ze lid van de kunstadviescommissie van de gemeente Oost-Gelre.

Praktische informatie

Op zondag 15 augustus zal Mirjan Koldeweij ieder uur tussen 11.00 tot 16.00 uur een uitgebreide rondleiding geven naar aanleiding van haar werk in de tentoonstelling Kunst | Ambacht in de Koppelkerk. De reguliere rondleidingen door de expositie die de Koppelkerk om 14.00 en 15.00 uur aanbiedt, zullen die dag worden aangevuld met Mirjans persoonlijke inbreng. Aanmelden voor de rondleiding van Mirjan Koldeweij en de reguliere rondleiding kan via www.koppelkerk.nl. Er is plaats voor maximaal 6 personen per rondleiding.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zondag 15 augustus

Tijd: ieder uur tussen 11.00 en 16.00 uur

Entree: € 6,- incl. kop koffie/thee

Aanmelden: info@koppelkerk.nl