Rondleidingen van kunstenaarsduo Anneke en Claudio

BREDEVOORT – Kunstenaarsduo Anneke Copier en Claudio geeft op zondag 27 maart om 13.00 en 16.00 uur een persoonlijke rondleiding door de expositie ‘Tijdspinsels’ in de Koppelkerk in Bredevoort. In de rondleiding zullen nader ingaan op hun werkwijze, inspiratiebronnen en de werken waarmee ze momenteel exposeren.

Driedimensionale wandkunstobjecten

Anneke Copier en Claudio Varone maken series tapijten en driedimensionale wandkunstobjecten in vilt om ruimtes aan te kleden. Daarnaast willen ze met hun monumentale werken ook een verhaal vertellen en de charme en kracht van voorouderlijke landschappen laten zien. Inspiratie voor kleuren en vormen halen ze voornamelijk uit mediterrane landschappen.

Vilt

Alle stukken van Copier en Varone zijn uniek en worden met de hand op traditionele wijze gemaakt van wol, soms gecombineerd met katoen, zijde en andere natuurlijke vezels. Het oeroude en primitieve materiaal vilt heeft voor hen iets magisch. Ze kunnen er hun onderbuikgevoel mee uitdrukken. Om abstracte en minimalistische driedimensionale vormen te verkrijgen, hebben ze de oude technieken aangepast, zonder het milieu en de mens uit het oog te verliezen.

Felt For Architecture

Anneke Copier en Claudio Varone vormen samen het kunstenaarsduo ‘Felt For Architecture’. Varone startte in 2003 dit project met de ambitie om kunst, ambacht en architectuur met elkaar te vermengen. In 2006 sloot viltkunstenaar Copier zich aan. Door de jaren heen is ‘Felt For Architecture’ een begrip geworden en exposeren ze met hun werk over de hele wereld.

Praktische informatie

Op zondag 27 maart zullen Anneke Copier en Claudio Varone om 13.00 en 16.00 uur een uitgebreide rondleiding geven naar aanleiding van hun werk in de tentoonstelling ‘Tijdspinsels’ in de Koppelkerk. De reguliere rondleidingen door de expositie die de Koppelkerk om 14.00 en 15.00 uur aanbiedt, zullen die dag worden aangevuld met persoonlijke inbreng van Anneke en Claudio. Aanmelden voor de rondleiding van het kunstenaarsduo en de reguliere rondleiding kan via www.koppelkerk.nl. Er is plaats voor maximaal 8 personen per rondleiding.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zondag 27 maart

Tijd: 13.00 en 16.00 uur

Entree: €6,- incl. kop koffie/thee

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

