Rondleidingen van textielkunstenaar Anke Land

BREDEVOORT – Op zondag 6 maart geeft textielkunstenaar Anke Land om 13.00 en 16.00 uur een persoonlijke rondleiding door de expositie ‘Tijdspinsels’ in de Koppelkerk in Bredevoort. In de rondleiding zal ze nader ingaan op de werken waarmee ze momenteel exposeert.

Het verglijden van de tijd

Het werk van Anke Land gaat over migratie, transitie en het verglijden van de tijd. In haar wandkleden legt ze de actualiteit uit de media vast. Zo dienen krantenfoto’s van bijvoorbeeld overvolle boten met migranten als basis van haar werk. De abstracte en moderne verbeelding van de actualiteit verbindt ze met traditionele ambachtelijke technieken. Door te weven met goud en transparante stoffen brengt ze de kwetsbaarheid en de vluchtigheid van het leven over: ‘Memento vivere’: gedenk te leven in plaats van ‘Memento mori’: gedenk te sterven.

Anke Land

Land heeft de opleiding ‘Fine arts’ aan ArtEZ in Arnhem gevolgd. Tegenwoordig ontwikkelt ze in het Textiellab van het Textielmuseum in Tilburg haar wandkleden. Haar werk is opgenomen in diverse museumcollecties en is wereldwijd te zien geweest in musea en galeries.

Praktische informatie

Op zondag 6 maart zal Anke Land om 13.00 en 16.00 uur een uitgebreide rondleiding geven naar aanleiding van haar werk in de tentoonstelling ‘Tijdspinsels’ in de Koppelkerk. De reguliere rondleidingen door de expositie die de Koppelkerk om 14.00 en 15.00 uur aanbiedt, zullen die dag worden aangevuld met persoonlijke inbreng van Anke. Aanmelden voor de rondleiding van Anke Land en de reguliere rondleiding kan via www.koppelkerk.nl. Er is plaats voor maximaal 8 personen per rondleiding.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zondag 6 maart

Tijd: 13.00 en 16.00 uur

Entree: €6,- incl. kop koffie/thee

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

