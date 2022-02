Rondleidingen van textielkunstenaar Astrid Polman

BREDEVOORT – Textielkunstenaar Astrid Polman geeft zondag 20 februari om 13.00 en 16.00 uur een persoonlijke rondleiding door de expositie ‘Tijdspinsels’ in de Koppelkerk in Bredevoort. In de rondleiding zal ze nader ingaan op de werken waarmee ze momenteel exposeert.

De mens en de natuur

Astrid Polman probeert in haar werk uitdrukking te geven aan haar verwondering over de mens, het lichaam, de emoties en de relatie van de mens met zichzelf, anderen en de natuur. Ze onderzoekt het subtiele spel tussen lichaam en geest en de verwevenheid tussen beide. Op intuïtieve wijze werkt ze in kleine stappen aan haar werk en is daarbij op zoek naar letterlijke en figuurlijke verbinding.

Borduren, vilten en ecoprinten

Met een combinatie aan technieken als borduren, vilten, tekenen en ecoprinten verbeeldt Polman thema’s als vruchtbaarheid, groei en cycli van het leven. Door te borduren kan ze accenten aanbrengen en een letterlijke gelaagdheid bewerkstellingen.

Een andere techniek die ze gebruikt is ecoprinten. Dit is een techniek waarbij ze bloemen en bladeren op vilt legt en een tijd lang laat koken. Hierdoor ontstaan er patronen en kleuren. Haar werk bestaat uit een beperkt kleurenpalet: rood, zwart en wit. Het rood staat hierbij voor compassie, het leven en de verbinding. Om deze kleuren te verkrijgen, gebruikt ze natuurlijke producten als planten, bloemen, ijzer en aluin.

Astrid Polman

Polman is na haar opleiding tot logopedist naar de kunstacademie AKI in Enschede gegaan. Sindsdien heeft ze haar eigen kunstenaarspraktijk en exposeert ze regelmatig in binnen- en buitenland. Daarnaast is ze gastdocent op diverse scholen en geeft ze textielworkshops aan kinderen en volwassenen.



Praktische informatie

Op zondag 20 februari zal Astrid Polman om 13 en 16 uur een uitgebreide rondleiding geven naar aanleiding van haar werk in de tentoonstelling ‘Tijdspinsels’ in de Koppelkerk. De reguliere rondleidingen door de expositie die de Koppelkerk om 14.00 en 15.00 uur aanbiedt, zullen die dag worden aangevuld met Astrids persoonlijke inbreng. Aanmelden voor de rondleiding van Astrid Polman en de reguliere rondleiding kan via www.koppelkerk.nl. Er is plaats voor maximaal 6 personen per rondleiding.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zondag 20 februari

Tijd: 13.00 en 16.00 uur

Entree: €6,- incl. kop koffie/thee

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....