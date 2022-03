Rondleidingen van textielkunstenaar Pauline Nijenhuis

BREDEVOORT – Textielkunstenaar Pauline Nijenhuis geeft zondag 20 maart om 13.00 en 16.00 uur een persoonlijke rondleiding door de expositie ‘Tijdspinsels’ in de Koppelkerk in Bredevoort. In de rondleiding zal ze nader ingaan op haar werkwijze, inspiratiebronnen en de werken waarmee ze momenteel exposeert.

Een stil protest tegen de snelheid

Pauline Nijenhuis voert met haar werk een stil protest tegen de snelheid van ons hightech-tijdperk. Door te borduren staat ze stil bij de drukte van ons huidige bestaan en neemt ze de tijd om na te denken over zaken als de invloed van de snelheid op ons lichaam en mentale welzijn. Door maanden intensief te schilderen en te borduren, ofwel de traagheid op te zoeken, creëert ze door de vele onderdelen, diagonale lijnen en herhaling kunstwerken met snelheid. Pauline noemt haar werk daarom ook wel ‘snellandschappen’.

Fast Work?

De druk en het gevolg van het gehaaste leven is goed terug te zien in Nijenhuis haar werk ‘Fast Work?’. Voor dit project heeft ze vier textielkunstwerken gemaakt met dezelfde afbeelding, maar met verschillende maaktijden. In steeds kortere tijd maakte ze hetzelfde werk. Dit is duidelijk terug te zien in de vier werken: het werk wordt steeds minder gedetailleerd en de draden worden steeds minder strak en hangen bij het snelste werk zelfs los. Naast de zichtbare gevolgen, heeft de tijdsdruk ook zo zijn gevolgen gehad op Pauline persoonlijk. Hoe korter de tijd, hoe meer last ze kreeg van fysieke en mentale klachten.

Pauline Nijenhuis

Nijenhuis ging naar de Christelijke Hogeschool voor de Kunsten Constantijn Huygens in Kampen. Daarna heeft ze een masterclass gevolgd aan het Amsterdams Instituut voor Schilderkunst. Sindsdien heeft ze eigen kunstenaarspraktijk, exposeert ze regelmatig in binnen- en buitenland, ontving ze meerdere nominaties en prijzen, en geeft ze lezingen.



Praktische informatie

Op zondag 20 maart zal Pauline Nijenhuis om 13.00 en 16.00 uur een uitgebreide rondleiding geven naar aanleiding van haar werk in de tentoonstelling ‘Tijdspinsels’ in de Koppelkerk. De reguliere rondleidingen door de expositie die de Koppelkerk om 14.00 en 15.00 uur aanbiedt, zullen die dag worden aangevuld met persoonlijke inbreng van Pauline. Aanmelden voor de rondleiding van Pauline Nijenhuis en de reguliere rondleiding kan via www.koppelkerk.nl. Er is plaats voor maximaal 8 personen per rondleiding.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zondag 20 maart

Tijd: 13.00 en 16.00 uur

Entree: €6,- incl. kop koffie/thee

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

