Rondleidingen van textielkunstenaar Sonja Hillen

BREDEVOORT – Textielkunstenaar Sonja Hillen geeft op vrijdag 11 maart om 13.00 en 16.00 uur een persoonlijke rondleiding door de expositie ‘Tijdspinsels’ in de Koppelkerk in Bredevoort. In de rondleiding zal ze nader ingaan op haar werkwijze, inspiratiebronnen en de werken waarmee ze momenteel exposeert.

Het dagelijkse kwetsbare leven

Het werk van Sonja Hillen gaat over dagelijkse beslommeringen, geluk en tegenslag. Over de dingen die gebeuren in haar leven en in andermans leven. Over plekken waar ze wil zijn, in haar hoofd of met haar hart. Met haar werk zoekt ze naar iets waar ze geen herinneringen aan heeft. Het is een soort heimwee, nostalgie en weemoed met een niet concreet aanwijsbare oorsprong.

Borduurwerk

In zowel haar twee- als driedimensionale werk gebruikt ze textiel in combinatie met tekenen en borduren. De traagheid van het werk en het eindeloze geduld zorgen ervoor dat Sonja Hillen de tijd heeft om het beeld of haar idee bij te sturen. Bovendien geeft het haar de tijd om haar eigen leven te vertragen en zich terug te trekken.

Sonja Hillen

Hillen is opgeleid aan de Nieuwe Akademie in Utrecht gevolgd en heeft daarna diverse masterclasses gevolgd. Ze exposeert met haar werk dikwijls in binnen- en buitenland.

Praktische informatie

Op vrijdag 11 maart zal Sonja Hillen om 13.00 en 16.00 uur een uitgebreide rondleiding geven naar aanleiding van haar werk in de tentoonstelling ‘Tijdspinsels’ in de Koppelkerk. De reguliere rondleidingen door de expositie die de Koppelkerk om 14.00 en 15.00 uur aanbiedt, zullen die dag worden aangevuld met Hillens persoonlijke inbreng. Aanmelden voor de rondleiding van Sonja Hillen en de reguliere rondleiding kan via www.koppelkerk.nl. Er is plaats voor maximaal 8 personen per rondleiding.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 11 maart

Tijd: 13.00 en 16.00 uur

Entree: €6,- incl. kop koffie/thee

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

