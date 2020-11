Sander Heijne geeft lezing over ‘Fantoomgroei’

BREDEVOORT – Op zaterdag 28 november geeft historicus en onderzoeksjournalist Sander Heijne een lezing in het Kenniscafé van de Koppelkerk. Zijn boek ‘Fantoomgroei’ staat centraal dat hij samen met bestuurskundige Hendrik Noten schreef. De auteurs onderzochten hoe het kan dat de Nederlandse economie elk jaar groeit, terwijl de gewone hardwerkende Nederlander daar niets van merkt.

Sander Heijne en Hendrik Noten laten in ‘Fantoomgroei’ zien dat onze economie al ver voor de coronacrisis ontspoorde. Bedrijfswinsten zijn sinds de jaren tachtig geëxplodeerd, maar werkenden zagen de economische groei nauwelijks terug in hun portemonnee. Vitale sectoren als de zorg, het onderwijs en de politie werden ondertussen uitgehold. Hoe kan dat? En waarom accepteren we dat?

Deze vragen brachten de auteurs van premier Rutte via de oude familie Philips naar de boeken van Adam Smith. En van conferenties op Zwitserse bergtoppen tot de achterkamertjes van Den Haag. Vliegend door de tijd rollen ze van de ene verbazing in de andere. Met als conclusie: de huidige hang naar groei is geen noodzaak, maar het resultaat van een verhaal dat we zijn gaan geloven.

‘Dit boek is een zoektocht naar een nieuw verhaal over een economie voor een andere, betere wereld. En als we die wereld kunnen schetsen, willen we deze ook realiseren, dat en niets minder is de ambitie van deze vertelling,’ aldus de schrijvers.

Sander Heijne (1982) is onderzoeksjournalist en historicus. Hij werkte jaren op de economieredactie van de Volkskrant en schreef daarna over de mislukte marktwerking in de publieke sector. Hierover gaf hij in 2018 een lezing in de Koppelkerk.

Er is 28 november uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen en in de pauze en aansluitend zal Sander Heijne zijn boeken (coronaproof) signeren.

Naast de 30 beschikbare plaatsen in de Koppelkerk is de lezing tevens vanuit huis te volgen via livestream. Zie hiervoor de website van de Koppelkerk.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 28 november

Tijd: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: vanaf € 12,-

Tickets: www.koppelkerk.nl