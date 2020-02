Schrijfster Annet Schaap geeft lezing over Lampje

BREDEVOORT – Op vrijdag 28 februari geeft Annet Schaap, bekend van het veelbekroonde boek ‘Lampje’, een lezing in het Literaire Café van de Koppelkerk in Bredevoort. Met ‘Lampje’ debuteerde de kinderboeken-illustrator als schrijver en won ze o.a. de Woutertje Pieterse Prijs en de Gouden Griffel. Zoals elk groot kinderboek, spreekt het boek ook volwassenen aan.

Na 250 kinderboeken te hebben geïllustreerd, vond Annet Schaap (1965) het tijd om zelf een kinderboek te schrijven. Dat vraagt om lef en het resultaat was overrompelend. ‘Lampje’ is een rijk, sprookjesachtig avontuur dat uitgever Querido terecht typeert als magisch-realistisch in de traditie van Paul Biegel. Ook is de schrijfster schatplichtig aan Andersens ‘De kleine zeemeermin’, ontwaar je hier en daar vleugjes Astrid Lindgren en Annie M.G. Schmidt.

Lampje woont met haar vader op een schiereiland, naast de vuurtoren. Ze is maar twee weken naar school geweest en kent alleen de letter E. Omdat haar vader een been mist, moet Lampje elke avond de vuurtoren beklimmen om de lamp aan te steken. Op een dag vergeet ze lucifers te kopen. Door gebrek aan licht slaat een schip op een rots. Zij en haar vader draaien op voor de schade en moeten elk zeven jaar werken. Haar vader wordt opgesloten in de vuurtoren en Lampje wordt gedeporteerd naar het sombere Zwarte Huis. Er wordt gefluisterd dat daar een monster woont. Beetje bij beetje geeft de schrijfster meer prijs over dat monster. Tussen Lampje en ‘het monster’ ontstaat een bijzondere band.

‘Lampje’ gaat over ontwapenende vriendelijkheid, over stug doorzetten, over moed, verantwoordelijkheidsgevoel en zaken beoordelen naar eigen bevindingen in plaats van vooroordelen. Met bontgekleurde personages, zoals een zwakzinnige jongen, kermisvolk, piraten, een analfabeet en een alcoholist, geeft het boek ‘outsiders’ in de maatschappij hun menselijke en individuele stem terug, die het waard is gehoord te worden. Het boek is naast een avonturenverhaal vol magie ook een hoopvol epos met psychologische diepgang.

Na ‘Lampje’ verscheen van Annet Schaap haar tweede boek ‘De boom met het oor’. In het tweede deel van de lezing zal de schrijfster over dit nieuwste boek vertellen, waarin een jongen geen luisterend oor vindt voor zijn verghaal omdat iedereen het om hem heen het alsmaar te druk heeft. Behalve de allerhoogste boom van het park. In de pauze en na afloop van de lezing zal de schrijfster haar boeken signeren.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 28 februari 2020

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30)

Entree: € 10,- volwassenen; € 5,- kinderen t/m 18 jaar

Reserveren: www.koppelkerk.nl. ..