Schrijfster Janneke Siebelink komt naar de Koppelkerk

BREDEVOORT – De debuutroman van Janneke Siebelink ontving vele goede recensies. In ‘Soms sneeuwt het in april’ vertelt ze het deels waargebeurde verhaal van een vrouw met een allesbepalend familieverleden. Op vrijdag 25 november komt zij naar de Koppelkerk in Bredevoort om meer te vertellen over hoe het verhaal over oorlogstrauma als gevolg van de Tweede Wereldoorlog is ontstaan.

Janneke Siebelink

Het schrijven werd Janneke Siebelink (1974) met de paplepel ingegoten. Als dochter van de veelgeroemde schrijver Jan Siebelink groeide ze op in Ede in een huis vol verhalen. Na een studie aan de Frederik Muller Academie in Amsterdam werd ze redacteur bij verschillende bedrijven. In opdracht schreef ze diverse familiegeschiedenissen.

Soms sneeuwt het in april

Vanuit die opgedane ervaring schreef ze haar debuutroman ‘Soms sneeuwt het in april’. Ze was al langer een bijzonder verhaal op het spoor, maar als boek bleef het steeds liggen vanwege andere verplichtingen. Drie jaar geleden pakte ze het verhaal alsnog op en dit voorjaar verscheen haar debuut.

In ‘Soms sneeuwt het in april’ vertelt Siebelink het verhaal van een meisje dat opgroeit met het gewicht van haar moeders oorlogstrauma op haar schouders. Als zij ouder wordt, blijkt dat haar familie nog een andere geschiedenis kent. Een die haar terugvoert naar de Tweede Wereldoorlog. Het is een indringende roman over identiteit en afkomst.

Praktische informatie

Janneke Siebelink komt op vrijdag 25 november naar de Koppelkerk. De literaire avond begint om 20.00 uur. Kaarten zijn te bestellen via www.koppelkerk.nl en zijn vanaf €7,50 te koop.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 25 november

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree regulier: €10,- (excl. servicekosten)

Entree studenten: €7,50 (excl. servicekosten)

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

