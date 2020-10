Schrijver Bert Wagendorp naar Bredevoort

BREDEVOORT – Op vrijdag 30 oktober is schrijver en Volkskrant-columnist Bert Wagendorp (Groenlo, 1956) te gast in het Literair Café in de Koppelkerk in Bredevoort. Hij vertelt over zijn bestseller Ventoux en over zijn nieuwste boek Ferrara.

De romans van Bert Wagendorp

“Wanneer ik begin aan een boek, heb ik geen idee waarheen het me zal voeren. Het verhaal sleept me mee en brengt me op plekken waarvan ik het bestaan niet eens vermoedde.” De romans van Bert Wagendorp hebben de vaart van een journalistiek verhaal en de gelaagdheid van een literaire vertelling. Hij gebruikt thrillerachtige elementen die dwingen tot doorlezen en wisselt hilarische scènes moeiteloos af met serieuze beschouwingen en prikkelende dialogen.

Ventoux

De roman Ventoux is een ontroerende tragikomedie die zich uitstrekt van de Achterhoek in de jaren zestig en zeventig tot de Randstad en de Provence anno 2012. Een verhaal over de oude vriendschap tussen vijf mannen en een vrouw. Een ontroerend, hilarisch en scherp portret van een generatie. En een zoektocht naar de consequenties van keuzes.

Ferrara

Ferrara is het vervolg op de bestseller Ventoux. Vijf jaar later zien we de vrienden Bart, Joost, David en André terug, vijftigers inmiddels. We bevinden ons in Ferrara, de fietsstad in het noorden van Italië, waar de renaissance nog altijd voelbaar is. Daar gaan de vier op zoek naar nieuw perspectief in hun leven. Een roman over loyaliteit, het noodlot, humor als reddingsboei en de onverbrekelijke band tussen vader en dochter.

Over de schrijver

Sinds 2006 schrijft Wagendorp driemaal per week een nieuwscolumn in de Volkskrant. Zijn eerste roman De proloog verscheen in 1995. Het grote succes volgde in 2013 met Ventoux. Het werd verkozen tot Boek van de Maand in DWDD en vertaald in diverse talen. Wereldwijd werden er meer dan tweehonderdduizend exemplaren van verkocht. Het boek werd tevens succesvol verfilmd. Bert Wagendorp is een geboren verteller – zijn liefde voor de verhalende kracht van de Amerikaanse literatuur klinkt door in al zijn boeken.

In de pauze en na afloop van de lezing zal de schrijver zijn boeken signeren.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 30 oktober

Tijd: 20.00 uur (19.30 uur zaal open)

Entree: vanaf € 12,- per persoon (bij duo-ticket)

Tickets: www.koppelkerk.nl

2,931 totaal bekeken, 2,931 vandaag