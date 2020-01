Singer-songwriter Dana Lewu in de Koppelsessies

BREDEVOORT – Op zondagmiddag 26 januari treedt singer-songwriter Dana Lewu op in de Koppelsessies van de Koppelkerk. De doorleefde liedjes van Dana zijn intiem, dromerig en soms een wat mysterieus. Net als het leven.

Dana Leeuwenburgh is geboren en getogen in Winterswijk. Muziek kwam vroeg in haar leven: op elfjarige leeftijd speelde ze een paar tonen op de gitaar en schreef vervolgens direct haar eigen liedje. Vanaf dat moment is muziek nooit meer weggeweest.

Om haar passie voor muziek en creativiteit de vrije loop te laten, ging Dana naar de vrije school en vervolgde haar muzikale studie aan de Artez Popacademie in Enschede. Deze opleiding was iets te theoretisch voor haar, en daarom verruilde de zangeres Artez voor de Herman Brood Academie, waar volop ruimte was voor creativiteit en het experimenteren met verschillende muziekstijlen.

Na haar afstuderen vertrok Dana naar Zuid-Duitsland om een paar maanden door te brengen in een Ashram, een hindoeïstisch klooster. Hier kon ze zich opnieuw verbinden met de schoonheid van kleine en intieme liedjes. Alleen haar en haar gitaar.

Ze nam zich voor een rondreis te maken door Europa, maar strandde al bij haar eerste stop: Zürich. Met Zwitserland als thuisbasis trad ze op in heel Europa en daarbuiten (o.a. Duitsland, Spanje en Argentinië). Na drie jaar kwam ze terug naar Nederland, waar ze met haar intieme en dromerige liedjes sindsdien optreedt op intieme locaties, zoals op 26 januari in het Boekencafé van de Koppelkerk. Een vrije gift wordt op prijs gesteld.

Locatie: Boekencafé Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zondag 26 januari

Tijd: 15.00 – 17.00 uur

Entree: vrije gift