Slagwerker Joost Lijbaart treedt op in de Koppelkerk

BREDEVOORT – ‘Free’ is het eerste solo-album van slagwerker, percussionist en improvisator Joost Lijbaart en de vervulling van een lang gekoesterde wens: een volledig solo-album waarbij Lijbaart naast de drums alle andere instrumenten ook zelf speelt. Op zaterdag 12 februari treedt de slagwerker op met twee getalenteerde medemuzikanten: Kika Sprangers op saxofoon en Wolfert Brederode op harmonium.

Alleen drums, is dat niet saai?

‘Alleen drums, is dat niet saai? Niet zoals Lijbaart hier te werk gaat. Ieder stuk kent een eigen spanningsboog waarin ritmiek vaak ondergeschikt is aan melodie en harmonie…Het is een zorgvuldig lijnenspel waarmee Lijbaart de luisteraar steeds meer in vervoering brengt. Prachtplaat.’ Zo omschreef De Volkskrant de soloplaat van Joost Lijbaart.

Naast drums is er ruimte voor veel gestemde percussie zoals glockenspiel, buisklokken en vibrafoon, maar ook meer Afrikaanse en Aziatische percussie zoals odaiko drums, anklung en balafon. De muziek is voor een solo slagwerk album opvallend toegankelijk en melodieus.

Reis naar binnen

Lijbaart gaat op dit uiterst persoonlijke album de dialoog met zichzelf aan. ‘Free’ is een reis naar ‘binnen’. Daarbinnen zijn Lijbaart zijn inspiratie uit alle delen van de wereld en muzikale invloeden nooit ver weg maar ‘free’ is een diepere reis. Een reis die ook gaat over alleen zijn, over reflectie, mannelijkheid, ontwikkeling en het terugvinden van Lijbaart zijn eigen zelf in een turbulente tijd.

Gastmusici Kika Sprangers en Wolfert Brederode

Voor het concert in de Koppelkerk zal Lijbaart triobezetting spelen met saxofoniste Kika Sprangers die, naast diverse saxofoons, deze avond ook het klokkenspel bespeelt. De tweede gast deze avond is zijn jarenlange muzikale partner Wolfert Brederode. Met Brederode speelt hij al jaren in het Yuri Honing Acoustic Quartet maar ook als duo treden zij regelmatig op.

‘Je evolueert van een drumset naar een klankuniversum. Je gaat steeds meer vanuit de muziek denken, steeds minder vanuit het drummen. Om schaamteloos te spelen, heb je járen nodig. Enne… als ik erover kan dromen, weet ik dat het goed is,’ aldus Joost Lijbaart in een interview met JazzNU.

Bezetting

Joost Lijbaart drums, percussie, balafoon, klokkenspel

Wolfert Brederode harmonium, crotales, klokkenspel

Kika Sprangers altsaxofoon, sopraansaxofoon, klokkenspel

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 12 februari 2022

Aanvang: 20.30 uur (zaal open: 20.00 uur)

Entree: € 15,- (excl. ticketkosten)

Tickets: www.koppelkerk.nl

