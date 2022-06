Splinter Chabot komt naar het Literair Café van de Koppelkerk

BREDEVOORT – Op vrijdag 24 juni komt schrijver, programmamaker en tv-presentator Splinter Chabot naar de Koppelkerk. Met zijn programma’s en boeken als ‘ConfettiRegen’ en ‘als de Hemel genoeg ruimte heeft’ opent hij deuren die normaal gesproken gesloten blijven.

Midzomer wandeling Op zaterdag 18 juni 2022.

Start op de Markt in Groenlo.

Lengte route: 7 km..

Deelname is gratis.

Confettiregen

Splinter Chabot maakte in maart 2020 zijn debuut als schrijver met het boek ‘ConfettiRegen’. In het boek stelt hij zich kwetsbaar op en omschrijft hij zijn worsteling, de angst voor wie en wat hij nu werkelijk is. Het is een boek dat gaat over de vrijheid van het individu, het ontdekken dat je anders bent dan je omgeving en anders dan wie je wilt zijn. Het is een ontdekkingstocht naar hoe je jezelf kan zijn.

Het boek werd met veel positieve reacties ontvangen en staat momenteel op de eerste plek van de Regenboog Top100. Binnenkort wordt het verhaal verfilmd door Michiel van Erp.

In november 2020 verscheen de bundel ‘Roze brieven’. Hierin staan persoonlijke reacties van lezers, die zij naar Chabot stuurden naar aanleiding van zijn eerste boek en zijn oproep. Hij wilde namelijk dat de verhalen van mensen, die een soortgelijke worsteling mee hebben gemaakt, een podium bieden.

In zijn nieuwste boek ‘als de Hemel genoeg ruimte heeft’ schrijft Splinter Chabot over verlangen en vrijheid. Het is een roman over onvoorwaardelijke vriendschap, twijfel en eenzaamheid.

Splinter Chabot

Splinter Chabot (Den Haag, 1996) is schrijver, programmamaker, tv-presentator en politiek expert. Chabot was van 2017 tot 2019 landelijk voorzitter van de jongerenorganisatie van de VVD (JOVD). Sindsdien heeft hij diverse programma’s gemaakt, waaronder ‘Splinter, in de politiek’ en ‘SPLNTR!’. Daarnaast was hij een aantal jaar tafelheer bij DWDD.

Gendergelijkheid

De lezing van Splinter Chabot is onderdeel van het nevenprogramma van de expositie ‘Vrijheid, gelijkheid en eigenheid’, die van 27 mei tot en met 4 september 2022 te zien is in de Koppelkerk. In de expositie wordt het werk getoond van vijftien vrouwelijke kunstenaars die buiten heersende rolpatronen durven te stappen.

Aan de expositie is een breed nevenprogramma gekoppeld, zoals een lezing van schrijfster Lale Gül, een Meet Up over gendergelijkheid, een scholenprogramma, een lezing over financiële gelijkheid en een kunstgeschiedeniscursus over vrouwen in de kunst.

Met de expositie en het brede nevenprogramma probeert de Koppelkerk bewustwording te creëren rondom een rechtvaardige wereld waarin iedereen mag en kan zijn die hij of zij wil zijn en als gelijkwaardig wordt beschouwd.

Het project ‘Vrijheid, gelijkheid en eigenheid’ wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, het Mondriaan Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Gemeente Aalten.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 24 juni

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: €12,50 excl. servicekosten

Tickets: www.koppelkerk.nl

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....