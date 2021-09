Start extra schildercursussen voor volwassenen bij de Koppelkerk

Deel dit bericht













BREDEVOORT – Vanwege de populariteit van schildercursussen voor volwassenen, start de Koppelkerk met twee extra schildercursussen: op de maandagavond en de dinsdagochtend. De lessen worden gegeven door kunstenaar en kunstdocent Esther Visser. Vanaf maandag 11 oktober en dinsdag 12 oktober starten de 10-delige wekelijkse schildercursussen.

Schildercursus op maat

Altijd al zin gehad om te (leren) tekenen en schilderen op individueel niveau? Vanwege de grote vraag naar schildercursussen voor volwassenen start de Koppelkerk met twee nieuwe schildercursussen. De schildercursus vindt plaats in een kleine groep (max. 10 personen), met begeleiding afgestemd op ieders eigen tempo en creatieve ontwikkeling. De cursus is geschikt voor zowel beginners als gevorderden. Aan de hand van verschillende thema’s werken we onder meer aan het verbeteren van schildertechniek en tekenvaardigheid, schetsproces en bewust leren kijken.

Over de docent

Esther Visser volgde haar opleiding aan de kunstacademie te Groningen waar ze in 2009 afstudeerde als kunstdocent met de specialisaties schilderen en fotografie. Sindsdien werkt ze als fotograaf en geeft zij les aan zowel jongeren als volwassenen. Haar eigen werk bestaat uit schilderijen op onbehandeld hout en pentekeningen (zie ook www.estherart.nl).

Praktische informatie

Aanmelden voor de schildercursus kan via de website van de Koppelkerk. Het cursusgeld kan bij aanvang van de cursus worden voldaan. Er is geen restitutie mogelijk; wel kan een gemiste les in overleg worden ingehaald op een ander dagdeel (mits er plek is). De materialen kunnen tijdens de cursus worden aangeschaft of zelf worden meegebracht. Op kunst- en cultuurbeoefening is niet het coronatoegangsbewijs van toepassing.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Cursusdata:

– maandagavond 11 oktober t/m 13 december van 19.30 – 22.00 uur

– dinsdagochtend 12 oktober t/m 14 december van 9.30 – 12.00 uur

Kosten: € 150,- voor 10 lessen van 2,5 uur, incl. koffie en thee, excl. materialen

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

Lees ook ....