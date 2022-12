Susan Smit vertelt over de wijsheid van de heks in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Toen Susan Smit haar debuut Heks uitbracht, werd hekserij nog gezien als hype. Nu, twintig jaar later, duurt de belangstelling voor de oude Europese natuurreligie voort, en is de kracht van de natuur populairder dan ooit. Op vrijdag 16 december geeft Susan Smit een lezing in het Literair Café van de Koppelkerk over haar boeken ‘De wijsheid van de heks’ en ‘De heks van Limbricht’.

Hekserij is, net als alle andere natuurreligies in de wereld, niet-georganiseerd. Er zijn geen heilige boeken, gebouwen of profeten, er is geen strikte leer. Veel mensen noemen hekserij daarom liever een spiritueel pad. Susan Smit, inmiddels al ruim twintig jaar op het pad van de heks, deelt in verschillende boeken wat ze zelf allemaal heeft geleerd op haar persoonlijke ontwikkelingsreis als heks.

Wijsheid van de heks

De schrijfster laat zien hoe de oude natuurreligie je in het hier en nu kan helpen bij het omgaan met emoties, het op peil houden en opschonen van je levensenergie, de verhouding tot je lichaam en seksualiteit, het benutten van creativiteit, intuïtie en scheppingskracht, en de zorg voor de aarde en elkaar. Kortom, hekserij leert ons hoeveel de natuur en vrouwelijke waarden ons te bieden hebben.

Over Susan Smit

Susan Smit is van ‘nationale troetelheks’ uitgegroeid tot succesvol schrijfster van romans en non-fictie, columniste en veelgevraagd spreekster die met een kritische blik en de nodige zelfspot haar licht op spirituele zaken schijnt. In de lezing op 16 december in de Koppelkerk zal de schrijfster ingaan op haar non-fictie boek ‘De wijsheid van de heks’ en haar roman ‘De heks van Limbricht’: een waargebeurd verhaal over het leven van Entgen Luijten uit Limbricht (nabij Sittard), die beschuldigd werd van hekserij.

Praktische informatie

De lezing van Susan Smit begint om 20.00 uur in de Koppelkerk in Bredevoort. Aanmelden voor de lezing kan via www.koppelkerk.nl. De reguliere entree bedraagt € 10,00 en € 7,50 voor scholieren en studenten (excl. ticketkosten). In de pauze van de lezing is er de mogelijkheid om boeken te kopen en te laten signeren door de schrijfster. De lezing maakt onderdeel uit van het programma ‘Vrijheid, Gelijkheid, Eigenheid’, dat mede mogelijk is gemaakt door het Mondriaan Fonds, Provincie Gelderland, Prins Bernhard Cultuurfonds, Gemeente Aalten en het Lirafonds.

