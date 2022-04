Susanna Braun zet Bredevoort in rij internationale podia

BREDEVOORT – Haar lijst met prijzen, deelname aan festivals en soloconcerten is indrukwekkend. Toch is pianiste Susanna Braun nog maar 22 jaar oud. Aan de vleugel in de Bredevoortse Koppelkerk laat ze op vrijdagavond 22 april zien en vooral horen waarom ze hard op weg is een internationale beroemdheid te worden.

Vijf componisten

Op het programma van Susanna Brauns recital staat werk van vermaarde componisten als Johann Sebastian Bach en Wolfgang Amadeus Mozart. Voor de pauze van dit concert, dat om 20 uur begint, speelt zij ook nog een compositie van Dimitri Shostakovitch. Na de pauze speelt de pianiste nummers van Frédéric Chopin en Serge Prokofiev.

Internationaal

Susanna Braun is in 1999 geboren in Den Haag uit Zwitserse ouders. Zij speelt piano sinds haar negende. De opleiding daarvoor kreeg zij op verschillende plaatsen, onder meer Manchester en Parijs. Op jonge leeftijd leerde zij de podia van meerdere Europese landen kennen.

Festivals en solo

Zij deed mee aan festivals in onder meer Zwitserland en Duitsland, Nederland en Italië, Oostenrijk en Engeland, Polen en België. Die internationale carrière wordt nog onderstreept door tal van soloconcerten. De Koppelkerk in Bredevoort ontbrak nog in het rijtje van muziekpodia in tal van Europese steden waar Susanna Braun heeft opgetreden.

Zij is daarnaast ook nog een ervaren violiste en spreekt vloeiend Engels, Duits en Italiaans.

Het pianoconcert in de Koppelkerk op vrijdag 22 april begint om 20.00 uur. De deuren gaan open vanaf 19.30 uur. De toegang bedraagt € 12,50 (exclusief ticketkosten). Kaarten zijn vooraf te bestellen via www.koppelkerk.nl.

