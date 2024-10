Tegenlicht Meet-Up: De Rode Draad in de Koppelkerk

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

BREDEVOORT – Op vrijdagavond 11 oktober staat de Tegenlicht Meet-Up in de Koppelkerk in het teken van de strijd tegen koopverslaving en de impact van mode. Modeartikelen, hypes, en bijzondere beloftes zoals “Je wordt gelukkig” en “Je hoort erbij” worden kritisch besproken. Maar is dat wel zo?

In een tijd waarin we vaak onbewust meegaan met trends, roept de vraag zich op: kunnen we bewust andere keuzes maken? De modewereld is een van de sectoren waar deze vraag het meest zichtbaar is. Zo zichtbaar zelfs dat de ASN Bank met haar duurzaamheidsfondsen uit de textielindustrie is gestapt.

Documentaire ‘Uit de kleren’

De avond is gebaseerd op de VPRO Tegenlicht-documentaire Uit de kleren. Deze documentaire onderzoekt manieren om de mode-industrie op een duurzamer pad te brengen, zoals alternatieve catwalks, wetsvoorstellen in Brussel, greenwashing voor de rechter, en nieuwe wegen in recycling en productie. Wat merken we hiervan in ons dagelijks leven? Wordt dit nieuws überhaupt opgepikt door de media? De documentaire is te bekijken via de VPRO Tegenlicht-website.

In Uit de kleren worden de rechtvaardigheidsvraagstukken in de textielketen blootgelegd, van de verslaving aan haute couture tot de Aziatische productieketens. De documentaire stelt de vraag of we wel zoveel kleding nodig hebben, terwijl we met de kleding die we al in onze kast hebben de wereld zes keer zouden kunnen kleden.

Nieuwe Initiatieven in Oost-Nederland

Oost-Nederland, van oudsher een textielregio, is opnieuw de bakermat van innovatieve en duurzame initiatieven. Tijdens de Meet-Up neemt Hans de Beukelaar het publiek kort mee door de regionale textielgeschiedenis, voordat de focus wordt gelegd op hedendaagse ontwikkelingen zoals textielrecycling en het spinnen van gerecyclede garens. Designer Evelien Nijenhuis deelt haar inzichten over het ontwerpproces en de impact van mode op ons leven.

Discussie: Is haute couture zinvol of enkel vermaak?

Tijdens de Meet-Up zal worden ingegaan op vragen als: “Is haute couture wel zinvol, of slechts vermaak?” en “Weten we eigenlijk wel wat we kopen?” De discussie brengt mensen uit de modewereld en experts op het gebied van duurzaamheid en circulariteit samen. Kan de mode-industrie grondstoffen zo ontwerpen dat recycling vanzelfsprekend wordt? En zijn dergelijke veranderingen af te dwingen?

Hoopvolle initiatieven, zoals dat van Annemieke Koster, die in Enschede duurzaam textiel weeft, laten zien dat er nieuwe wegen zijn naar een circulaire mode-industrie.

Praat mee!

Bent u geïnteresseerd in een nieuwe kijk op de kledingindustrie? Heeft u ideeën voor verbeterde samenwerking of bent u zelf actief betrokken bij het circulair maken van de kledingsector? Praat dan mee!

De VPRO Tegenlicht Meet-Up op 11 oktober 2024 begint om 20:00 uur in de Koppelkerk, Bredevoort. Tijdens deze avond gaan sprekers en publiek in gesprek over de kansen en uitdagingen in de kledingindustrie, met een focus op ontwikkelingen in onze regio.

De toegang is gratis, maar aanmelden via de website van de Koppelkerk (www.koppelkerk.nl) wordt dringend verzocht om de organisatie te helpen in de voorbereidingen. Een vrije gift wordt gewaardeerd.

Praktische informatie

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort Datum: Vrijdag 11 oktober 2024, 20:00 uur

Vrijdag 11 oktober 2024, 20:00 uur Entree: Gratis (vrije gift wordt gewaardeerd)

