Tegenlicht Meet Up in Bredevoort: Wat mag technologische vooruitgang kosten?

BREDEVOORT – Vrijdag 4 juli 2025 staat de Koppelkerk in Bredevoort in het teken van de VPRO Tegenlicht-documentaire Digitale Detox. Tijdens deze Tegenlicht Meet Up gaan bezoekers vanaf 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur) samen in gesprek over de maatschappelijke en milieukundige kosten van technologische vooruitgang, zoals kunstmatige intelligentie en digitalisering.

De avond start met het gezamenlijk bekijken van de documentaire Digitale Detox, waarin de balans wordt gezocht tussen de voordelen van technologie en de keerzijde, zoals toenemend energieverbruik. Daarna volgt een gesprek met experts en bezoekers over de vraag: Wat mag het kosten?

Van AI tot energiehonger

Met steeds grotere datacentra en de samenwerking van techgiganten met energiereuzen en grondstofbedrijven, groeit het wereldwijde energieverbruik fors. Zo zou het jaarlijkse stroomverbruik van systemen als ChatGPT inmiddels vergelijkbaar zijn met dat van een kleine stad. In Bredevoort wordt besproken wat deze ontwikkelingen betekenen voor onze regio, de samenleving en het onderwijs.

Doe mee aan het gesprek

Tijdens de Meet Up komen vragen aan bod als: Welke invloed hebben we als burgers nog? Hoe vinden we een balans tussen technologische vooruitgang en een leefbare wereld? En: welke ethische grenzen willen we stellen?

De toegang is gratis. Aanmelden is gewenst via www.koppelkerk.nl/meetup.

📍 Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

📅 Vrijdag 4 juli 2025, 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)

ℹ️ Meer informatie: www.koppelkerk.nl / info@koppelkerk.nl

Deze bijeenkomst is de eerste van twee. In het najaar volgt deel 2, met als thema: de invloed van technologie op de democratie.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in