Tegenlicht Meet Up in Bredevoort: Zorgen voor de jeugd

BREDEVOORT – Op vrijdag 4 april organiseert de Koppelkerk een VPRO Tegenlicht Meet Up over de staat van de jeugdzorg. Aanleiding is de documentaire Chaos in de Jeugdzorg, die om 19.00 uur wordt vertoond. Aansluitend volgt een gesprek met ervaringsdeskundigen, professionals en politici over hoe het beter kan.

Sprekers zijn onder anderen Tweede Kamerlid Lisa Westerveld, ervaringsdeskundige en auteur Joyce Scholten (Verborgen verdriet), en Tommy Roosendaal van Workmate Company. Moderator is Annemarie Profittlich, bestuursvoorzitter van GGnet.

Hoe zorgen we samen voor een veilige haven voor jongeren? En welke rol speelt de samenleving daarin? Tijdens deze Meet Up staat de vraag centraal: “Er is een dorp nodig om een kind groot te brengen” – lukt dat nog in deze tijd?

Toegang is gratis, aanmelden wordt op prijs gesteld via koppelkerk.nl.

📍 Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

🕖 Vrijdag 4 april, aanvang 19.00 uur

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.