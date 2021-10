Tegenlicht Meet Up over de geestelijke gezondheidszorg

Deel dit bericht













BREDEVOORT – In Nederland wachten vele duizenden mensen op psychische hulp. De reguliere zorginstellingen lijken de hulp niet meer te kunnen bieden. Er moet acuut iets veranderen, maar hoe? Er zijn zorgpioniers die het anders doen. Maar ook de grens tussen wat normaal en abnormaal is staat ter discussie. Op vrijdagavond 5 november gaan we in de Tegenlicht Meet Up in de Koppelkerk in gesprek met Rob Jaspers (GGnet) en ervaringsdeskundige en psycholoog Wilma de Vries over deze thema’s.

Hoe kun je als samenleving ruimte creëren voor mensen die anders zijn? Wat is er aan voorzieningen nodig? Wat is er aan begrip vanuit de samenleving nodig? Hoe herkennen wij, en hoe gaan wij om met mensen die anders zijn? Over deze vragen (en meer) gaan we aan de hand van de Tegenlicht-documentaire ‘Gewoon Gek’ in gesprek op 5 november. De avond is zowel live in de Koppelkerk, als online via livestream te volgen.

Meer dan een diagnose

Bijna de helft (43%) van de mensen krijgt te maken met psychische kwetsbaarheid. Hoe creëren we ruimte en begrip voor psychische problemen? En waar ligt de grens tussen gewoon en gek? Er bestaat een veelheid aan diagnoses, maar de mens is meer dan zijn diagnose. Ook is er een keur aan behandelmogelijkheden. In de GGZ wordt steeds meer ingezet op ambulantisering. Dat houdt in dat de behandel- en begeleidingsaanpak gericht is op zorg vanuit huis (ambulant) en minder op klinische opname (intramuraal). Zijn wij als samenleving ingespeeld en bereid samen te leven met mensen die anders zijn? Hierover spreken we met elkaar en (ervarings)deskundigen Rob Jaspers en Wilma de Vries.

Over de gasten

Rob Jaspers, voorzitter Raad van Bestuur van GGNet. Met 2.100 collega’s en 200 vrijwilligers werkt GGnet aan het herstellen van verbindingen voor 18.000 mensen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen en voor hun naasten in Noord- en Oost-Gelderland. Rob Jaspers is tevens voorzitter van de Achterhoekse thematafel “De Gezondste regio”. Deze thematafel richt zich op vernieuwing en verbetering binnen zorg en welzijn zodat de gezondheid van de Achterhoekse inwoners toeneemt. Hiervoor werkt men aan een agenda met lange termijn-doelen. Twee belangrijke pijlers: het preventieakkoord en de aanpak “Achterhoek Gezond”, waarin een andere wijze van organisatie, financiering en monitoring van de gezondheidszorg in de Achterhoek centraal staat. Van behandeling en ziekte naar preventie en gedrag.

Wilma de Vries, psycholoog en ervaringsdeskundige eetstoornissen & complexe traumatisering, is verbonden aan en coördinator van Praktijkhuis Ixta Noa in Zutphen. Ixta Noa is een landelijke organisatie die zich inzet voor mensen die te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid. Of dat nu komt door emoties zoals bijvoorbeeld angst of door eenzaamheid of een psychische stoornis. De organisatie werkt met uitsluitend met ervaringsdeskundigen. Een luisterend oor en ervaring met herstel kunnen soms het verschil maken.

Nevenprogramma Insider Art: van outsider naar insider

Dit hele najaar staat de Koppelkerk stil bij psychische problematiek rondom het project Insider Art. Hiervoor vormt de expositie ‘Insider Art’ het vertrekpunt met dertien Nederlandse ‘outsider’ kunstenaars uitgelicht. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland, Gemeente Aalten en de Active Health Foundation.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 5 november

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: vrije gift

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

