Tegenlicht Meet Up over ‘Goed geld verdienen’

BREDEVOORT – Hoe gaat de economie de maatschappij van morgen dienen? Steeds meer ondernemers realiseren zich dat alleen maar sturen op winst een doodlopende weg is. Steeds meer consumenten denken na over duurzaamheid, maatschappelijke en mondiale impact voordat zij iets aanschaffen. Is hierin een kantelpunt voor de hele maatschappij te verwachten? Vrijdag 15 januari is dat het onderwerp van gesprek in de online VPRO Tegenlicht Meet Up vanuit de Koppelkerk.

In de aflevering “Goed geld verdienen” belichtte VPRO Tegenlicht ondernemers, die – lettend op een gezonde bedrijfsvoering – impact boven winst stellen. Steeds meer ondernemers – ook in de Achterhoek – experimenteren met nieuwe modellen die meer rekening houden met de effecten op lange termijn. Zij willen dat hun bedrijf een positieve bijdrage levert aan de samenleving en de directe omgeving. Hun missie ligt in hun passie, niet in maximaal economisch gewin.

Deze bedrijven vinden weerklank bij consumenten, die dezelfde passie en dezelfde sociale waarden delen. Mensen, die soms ietwat ongemak voor lief nemen, om hun hart te volgen. Zullen hier meer mensen toe bereid zijn? Wat is nodig om de beweging aan beide kanten te versterken?

Op 15 januari praten we in de online Tegenlicht Meet Up met Herma Harmelink (Move2Social – Achterhoek), met Ellen Willems (Stadsboerin Doetinchem) en met Bart Jan Krouwel (oud-bankier en mede-oprichter Triodos Bank) over deze en aanverwante vragen.

Samen hopen we de blik te kunnen richten op onze gezamenlijke ‘social responsibility’ (sociale verantwoordelijkheid): waar geven we ons geld aan uit en wat is het effect hiervan? Aan de hand van de VPRO Tegenlicht-documentaire ‘Goed geld verdienen’ kan in de Meet Up, naast de genoemde gasten, iedereen die zich aanmeldt meepraten over het onderwerp onder leiding van moderator Anke Sitter.

De Meet Up vindt digitaal plaats. Aanmelden kan via www.koppelkerk.nl. Dit is het laatste deel in de online serie ‘de maatschappij van morgen’, die de Koppelkerk startte aan het begin van de coronacrisis. De eerdere Meet Ups (over bijvoorbeeld het basisinkomen en nieuwe vormen van landbouw) zijn terug te kijken via de website van de Koppelkerk.

Locatie: www.koppelkerk.nl

Datum: vrijdag 15 januari 2021

Tijd: 19.00 uur start Tegenlicht-documentaire/ 20.00 uur start meet up

Entree: vrije gift is welkom via donatieknop op de website

