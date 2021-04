Tegenlicht Meet Up over woningtekort

Deel dit bericht













BREDEVOORT – We kampen met een groot tekort aan betaalbare woningen. De overheid heeft de regie losgelaten, maar de markt lost de woningnood niet op. Dus hoe kun je nu nog betaalbaar wonen in Nederland? Hoe komen we aan 1 miljoen nieuwe woonplekken voor 2030? En hoe is de situatie in de Achterhoek? Daar praten we met elkaar over in de online Tegenlicht Meet Up op vrijdag 7 mei met diverse interessante gasten.

Wonen buiten de box

Wordt het bouwen, bouwen, bouwen, voor iedereen een doosje van beton, of kan de woningnood ook creatiever en duurzamer worden opgelost? In de Tegenlicht-uitzending ‘Wonen buiten de box’ wordt Nederland doorkruist op zoek naar inspirerende oplossingen voor nu en voor het wonen van de toekomst. Er wordt een optimistische voorhoede gepresenteerd van woonpioniers. Wat kunnen we van ze leren? Zijn er andere wegen?

Zelfbouw en prefab

Is leegstand misschien de sleutel tot de oplossing? Tegenlicht belicht diverse zelfbouwers die aan de slag gaan met open source Wiki Houses, zelfbouw op vervuilde grond en kluswoningen in leegstaande kantoorpanden. Voor veel jonge mensen is dit de enige manier om een woning te kunnen betalen. Maar de uitzending zoomt ook in op kant en klare (prefab)-woonwijken in Noord-Nederland.

Hoe zijn we hier beland?

In het eerste deel van de avond vragen we ons af hoe we in deze woningnood zijn beland. Samen met hoogleraar Gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw kijken we naar de macro-problematiek. Volgens de Zeeuw kan het probleem niet worden opgelost zonder een sturende rol van de landelijke overheid. Voor de problematiek in de Achterhoek specifiek en nieuwe woningbouwontwikkelingen, zoals Uut Huuskes en het Krasse Knarrenhof, praten we met wethouder Ted Kok van de Gemeente Aalten. Hij is tevens lid van de Achterhoek Board en daar verantwoordelijk voor woningbouw.

Achterhoekse woonpioniers

In het tweede deel van de avond kijken we naar concrete oplossingen in de Achterhoek. We praten met o.a. een ontwerper van huizen volgens de filosofie van de Donut Economie en met Katja van der Valk van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap die het collectieve wonen als onderdeel van de oplossing ziet, in de vorm van woongroepen. Maar ook over de grenzen van creatieve oplossingen weet ze veel te vertellen. Tot slot wordt gekeken naar de mogelijkheden van grootschalige prefab-woningbouw door Achterhoekse bedrijven.

Praktische informatie

Op vrijdag 7 mei wordt eerst vanaf 19.00 uur de Tegenlichtuitzending ‘Wonen buiten de box’ online uitgezonden. Vanaf 20.00 uur start de Meet Up met bovenstaande gasten en deelnemers onder gespreksleiding van Anke Sitter. De Meet Up vindt plaats via het online platform Zoom en is op iedere willekeurige plek met internetverbinding te volgen via laptop, tablet, computer of mobiele telefoon na aanmelden via de website van de Koppelkerk. Deelname aan de Meet Up is gratis, maar een vrije gift is van harte welkom.

Locatie: www.koppelkerk.nl

Datum: vrijdag 7 mei 2021

Aanvang: 19.00 uur uitzending Tegenlicht / 20.00 uur start meet up

Entree: vrije gift

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

Lees ook ....