The Story of Billy Joel in de Koppelkerk

Deel dit bericht













BREDEVOORT – Op zaterdagavond 13 november treden zanger-pianist Maurits Fondse en saxofonist Iman Spaargaren op in de Koppelkerk met de voorstelling ‘The Story of Billy Joel’. Aan de hand van zijn Joel’s beroemde songs (en onbekendere parels) vertelt Fondse het levensverhaal van de straatjongen, geboren in The Bronx.

The Story of Billy Joel

Maurits Fondse bezingt het turbulente leven van pianist en zanger Billy Joel. Aan de hand van zijn beroemde songs (en onbekendere parels) vertelt Fondse het levensverhaal van de straatjongen, geboren in The Bronx, opgegroeid op Long Island (‘Downeaster Alexa’), die een enorme haat-liefde verhouding had met de muziekindustrie (‘The Entertainer’). Daarnaast belicht Fondse zijn bijzondere, haast filosofische teksten (‘Summer Highland Falls’), zijn liefde voor New York (‘Say Goodbye to Hollywood’ – ‘New York State of Mind’), zijn optredens in Rusland tijdens de Koude Oorlog (‘Leningrad’), zijn vaderschap (‘Lullabye, Goodnight my Angel’) en uiteraard de relaties met de vele vrouwen in zijn leven (‘She’s Always a Woman’). Met 150 miljoen verkochte platen en 33 top 40 hits is Billy Joel (nu 72 jaar) één van ‘s werelds succesvolste artiesten aller tijden.

Maurits Fondse

Maurits Fondse is een veelzijdig pianist, zanger en songwriter. Hij werkt als vaste pianist (en backing vocalist) voor Freek de Jonge en stond in 2017 met hem en de voorstelling ‘Koffers’ in de theaters. In 2018 was er een reprise van ‘Dansen met de vijand’, waar Maurits de muziek voor schreef en de pianist is in de voorstelling (4 Musical Award Nominaties). Daarnaast speelt hij met Britta Maria en Oleg Fateev in de voorstelling ‘Aznavour mon amour’. Deze avond treedt Maurits Fondse op met special guest Iman Spaargaren op sax en basklarinet.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 13 november 2021

Aanvang: 20.30 uur (zaal open: 20.00 uur)

Entree: € 15,- (excl. ticketkosten)

Tickets: www.koppelkerk.nl

Lees ook ....