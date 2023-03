Theater in de Koppelkerk over de grote vragen van het leven

BREDEVOORT – Op donderdag 30 maart speelt theatergroep Greppel de voorstelling ‘En toen thuis’ in de Koppelkerk in Bredevoort. Het is een intiem muziektheater over de grote vragen van het leven. Humor, inhoud en diepgang vormen de ingrediënten van deze actuele en bijzondere voorstelling.

De inhoud van het stuk is gebaseerd op de grote vragen des levens. Die komen in het stuk aan bod bij Ben, die net een moedig besluit heeft genomen. Hij heeft namelijk zijn ontslag ingediend. De levensvragen borrelen bij hem op na een periode van opluchting en zijn nieuw verworven vrijheid. Zorgt die vrijheid ervoor dat hij iets in het leven ontdekt? Of betekent dit juist dat hij de grip op zijn leven verliest? Wordt hij gek? Of komt hij eindelijk thuis?

‘En toen thuis’ is een persoonlijk verhaal, dat door tekstschrijver en acteur Lard Adrian is vormgegeven voor de Nijmeegse theatergroep Greppel. Op het podium wordt zijn spel aangekleed door accordeonist Oleg Fateev, wat een bijzondere combinatie van woord en muziek oplevert. Het duo verbindt de muziek met de taal en het hoofd met het hart.

De acteur en de muzikant hebben beiden een rijke podiumervaring. Lard Adrian speelde met theatergroepen als Oostpool en De Toneelmakerij. Oleg Fataav trad op met muziek- en theatervoorstellingen van Herman van Veen en Gerardjan Rijnders. ‘En toen thuis’ is meerdere keren opgevoerd voor uitverkochte zalen in Nijmegen, Amsterdam en Oosterbeek.

Praktische informatie

Op donderdag 30 maart verandert De Koppelkerk in Bredevoort in een theaterzaal. De voorstelling begint om 20.00 uur en kost €15,- exclusief servicekosten. Kaarten kunnen gereserveerd worden via www.koppelkerk.nl

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: donderdag 30 maart

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: €15,- (excl. servicekosten), Aan de kassa 17,50

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl