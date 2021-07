Theater op de Grote Gracht in Bredevoort

Deel dit bericht













BREDEVOORT – Een man en een vrouw komen aangevaren in een roeibootje. Hij roeit, zij praat. Vast in een bootje op het water krijgen we een inkijkje in een relatie die al 35 jaar standhoudt.

DORST Theater speelt tussen 23 juli en 1 augustus op diverse zomeravonden een voorstelling over het huwelijk anno 2021 in een bootje op de Grote Gracht in Bredevoort.

Liefde anno 2021

Liefdesrelaties kennen heden ten dage een nogal romantische inslag: je ontmoet die ene persoon en gaat lang en gelukkig leven tot de dood jullie scheidt. Toch lopen veel relaties stuk en lijkt het maken van een duurzame verbinding moeilijk.

Over de voorstelling

‘Hij en Zij komen op in een bootje’ is een lichtvoetige locatievoorstelling over een serieus en voor veel mensen herkenbaar onderwerp: de liefdesrelatie. Weten we in welk bootje we precies stappen als we met elkaar besluiten te zijn? Is dit bootje gevuld met oude gewoontes en patronen die generaties lang golden of kunnen we die ook voor onszelf opnieuw vormgeven? En wat als we dat vergeten? Als we er na 35 jaar samenzijn achter komen dat we de ander eigenlijk helemaal niet echt kennen?

Praktische informatie

De theatervoorstelling wordt gespeeld vanuit een (huwelijks)bootje op de Grote Gracht in Bredevoort. Bezoekers kijken vanaf de kade tegenover het Bredevoortse theehuisje naar de locatievoorstelling. De voorstelling is een samenwerkingsverband tussen DORST theater, Boutique Hotel & Brasserie De Heerlyckheid, culturele vrijplaats de Koppelkerk, HSV De Slinge, Bredevoort Schittert en Bredevoorts Belang. De première vindt plaats op vrijdag 23 juli. Overige speeldata zijn 25 juli, 30 juli, 31 juli en 1 augustus. Kaarten zijn te bestellen via www.dorsttheater.nl.

Locatie: startpunt Boutique Hotel & Brasserie De Heerlyckheid, ’t Zand 23 Bredevoort

Data: 23 juli (première), 25 juli, 30 juli, 31 juli, 1 augustus

Aanvang: 20.30 uur

Entree: € 15,- per persoon

Tickets: www.dorsttheater.nl