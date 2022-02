Theatercurcus in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Dit voorjaar introduceert de Koppelkerk iets nieuws: een theatercursus. De cursus wordt gegeven door theaterdocent Tineke Ubbels. Vanaf dinsdag 22 maart om 19.30 uur start de 3-delige wekelijkse cursus waarbij men leert hoe je het beste je stem en lijf kunt gaan gebruiken.

Theatercursus

Heb je altijd al eens op het toneel willen staan of wil je ontdekken hoe je meer uit jezelf kan halen? In drie bijeenkomsten geeft Tineke Ubbels allerlei tips en tools om aan de slag te gaan met je performance. In de eerste bijeenkomst staat het ontdekken van de mogelijkheden van jouw lijf en jouw stem centraal. In de volgende bijeenkomsten ga je aan de slag met de performance, worden deze aan elkaar gepresenteerd en worden eventuele vervolgstappen besproken.

Tineke Ubbels

Tineke Ubbels volgde haar opleiding tot docent theater aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Al tijdens de studie gaf zij toneellessen aan kinderen en volwassenen, en maakte zij diverse theaterproducties. Na het afronden van haar master in kunsteducatie aan ArtEZ in Zwolle in 2008 startte ze haar bedrijf KunstOpSchool. Zie ook www.kunstopschool.nu.

Praktische informatie

De cursus vindt plaats op 22 en 29 maart en 5 april 2022. De cursus gaat door bij tien deelnemers en er is maximaal plek voor 16 deelnemers. Op kunst- en cultuurbeoefening is het coronatoegangsbewijs van toepassing, net als het dragen van een mondkapje. Alles wordt op 1,5 meter afstand georganiseerd.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Cursusdata: dinsdag 22 maart, 29 maart en 5 april

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Kosten cursus: € 55,-

Reserveren: www.koppelkerk.nl/workshops

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....