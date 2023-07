Theaterstuk ‘Vort met de Freule van Dorth’ komt naar de Koppelkerk

BREDEVOORT – Het theaterstuk ‘Vort met de Freule van Dorth’ maakt binnenkort zijn opwachting in de Koppelkerk. Met een rauw, openhartig en confronterend verhaal wordt het publiek meegenomen naar het tijdperk van de Republiek. De voorstelling, vrolijk gespeeld door Hermi Hartjes en Wouter ten Pas, belooft een ontroerende aanklacht te zijn, verstoken van romantiek en bonkende bassen.

Het verhaal draait om de markante Freule van Dorth, ook wel bekend als de seksbom van haar tijd. In een gedurfde performance wordt haar leven op het podium gebracht, waarbij het publiek wordt uitgenodigd om deelgenoot te worden van haar netelige en deerniswekkende lot. Een sinistere blik in de geschiedenis van de Achterhoek ontvouwt zich, met de nadruk op de tijd van de Republiek, waarin het volk aan de macht was en de adel hun rechten waren ontnomen.

De Freule van Dorth, met haar onfortuinlijke strapatsen, werd veroordeeld als eerste vrouwelijke politieke gevangene door een “Militaire Rechtbank” en uiteindelijk geëxecuteerd. Het theaterstuk werpt een kritische blik op dit onrecht en laat het publiek nadenken over rechtvaardigheid en machtsverhoudingen.

‘Vort met de Freule van Dorth’ is de vierde voorstelling in de indrukwekkende serie Sterke Vrouwen, gepresenteerd door Hermi Hartjes. Met deze reeks voorstellingen legt Hartjes de harten bloot van zowel grote als kleine vrouwen, waardoor ze een eerbetoon brengt aan de kracht en moed van vrouwen door de geschiedenis heen. Eerdere voorstellingen in de serie waren onder andere ‘Hendrickje, Rembrandts Lief’, ‘Elizabeth I the Virgin Queen’ en ‘Madame Carré’.

Hermi Hartjes, geboren en getogen in de Achterhoek, woonde tijdens haar tienerjaren op slechts 30 meter afstand van de plek waar de Freule van Dorth werd geëxecuteerd. Als theatermaker kon ze niet anders dan een voorstelling maken over deze sterke vrouwelijke figuur en haar verhaal tot leven brengen op het podium.

Het theaterstuk ‘Vort met de Freule van Dorth’ zal plaatsvinden in de Koppelkerk, gelegen aan de Koppelstraat 35 in Bredevoort. De voorstelling vindt plaats op zaterdag 15 juli, met aanvang om 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur). Kaartjes zijn verkrijgbaar in de voorverkoop voor €10,- (exclusief servicekosten), en aan de deur voor €12,50. Aanmelden kan via de website www.koppelkerk.nl/agenda.