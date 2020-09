Theatervoorstelling KRAS | kerf naar de Koppelkerk

BREDEVOORT – Op zaterdag 3 oktober is de muzikale theatervoorstelling ‘KRAS | kerf’ over het persoonlijke vluchtverhaal van de Syrische Haidar Habash terug in de gemeente Aalten. Eerder werd het indringende stuk in kleine setting opgevoerd in het Nationaal Onderduikmuseum; op 3 oktober staat Haidar opnieuw op de planken in de Koppelkerk in Bredevoort voor een iets groter publiek.

Het verhaal

Haidar Habash vlucht op 16-jarige leeftijd met zijn familie weg uit Aleppo in Syrië. Door de oorlog in Syrië verlaat hij met zijn gezin Aleppo en gaat naar Afrin, waar zijn opa en oma wonen. Als ook daar de situatie onhoudbaar wordt, vlucht hij verder, waarbij het gezin uiteenvalt. Pas in Nederland vinden ze elkaar terug, maar dat heeft heel wat voeten in aarde. KRAS | kerf is het persoonlijke verhaal van Haidar dat hij vertellen moet, omdat hij van zijn dromen steeds weer terug moet naar de oorlog.

Het thema

Angst en onzekerheid staan centraal in het stuk. Maar zeker ook de willekeur en uitzichtloosheid in het leven van een jongvolwassene op de vlucht voor een oorlog. Haidar moest in heel korte tijd volwassen worden en de verantwoording dragen voor zijn gezin. Hij vertelt ook over de worsteling om een nieuw bestaan op te bouwen in een omgeving waar niets vanzelfsprekend is. Een omgeving waar opnieuw kracht nodig is om het hoofd te bieden aan tegenwerking, afgunst en vooringenomenheid. Het is een verhaal over energie, veerkracht en optimisme. Over vrijheid, dankbaarheid en werklust.

De voorstelling

KRAS | kerf bestaat uit verhalen, toneelspel, voordracht van gedichten en muziek. Haidar Habash speelt zichzelf. Het script is geschreven en geregisseerd door Pieter van Dijk van Theaterfabriek Gekkoo. De muzikale vertelling kwam in 2019 tot stand in samenwerking met het Nationaal Onderduikmuseum. De voorstelling(en) in Bredevoort worden mede mogelijk gemaakt dankzij de Gemeente Aalten en het Nationaal Onderduikmuseum.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35,

Datum: zaterdag 3 oktober

Tijd: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: vanaf € 15,- pp bij duo-ticket

Tickets: www.koppelkerk.nl