Theatervoorstelling over de eerste heksenverbranding in Nederland

BREDEVOORT – In 1472 vond op het kerkplein in Almen de eerste heksenverbranding van Nederland plaats. Theatermakers Achterhoek maakte een theatervoorstelling over deze onvoorstelbare gebeurtenis. Ook in Bredevoort hebben er heksenverbrandingen plaatsgevonden: 10 maar liefst. Op 1, 2, 3 en 8, 9 en 10 juli speelt de bijzondere voorstelling De Heks van Almen in Bredevoort.

Als Aleyda in haar eigen huis wordt opgepakt en meegesleurd naar een bedompte kerker in Zutphen heeft zij geen idee wat de reden van haar vasthouding is. Pas wanneer haar dochter Greetje haar komt opzoeken wordt het duidelijk: Aleyda, de eigenzinnige vrouw die haar krachten en kennis van geneeskundige kruiden gebruikt bij haar werk als vroedvrouw, wordt verdacht van hekserij.

De impact van heksenverbrandingen

De heksenverbrandingen hebben grote invloed gehad op de ontwikkeling van onze maatschappij en de positie van vrouwen daarin. Theatermakers Achterhoek zoekt naar het licht in dit gruwelijke verhaal door verleden en heden te mengen. Een must see voor iedereen met een vrije geest.

Tour door Nederland

Dit jaar zal ‘De Heks van Almen’ op vijf locaties worden gespeeld, verspreid door Nederland. De locaties zijn niet willekeurig gekozen: op iedere locatie hebben heksenverbrandingen plaatsgevonden. De tour start in Almen, waar de voorstelling al 36 keer succesvol (uitverkocht) is opgevoerd. Na Almen gaat de tour door naar Bredevoort (Gelderland), Onstwedde (Groningen) en Oudewater (Utrecht). De tour sluit af in Roermond (Limburg).

De voorstellingen in Bredevoort

De voorstelling De Heks van Almen zal op 1, 2, 3 en 8, 9 en 10 juli in Bredevoort worden gespeeld: op de vrijdagavond en zaterdagavond in de Joriskerk, op zondagmiddag bij goed weer op het buitenterrein van de Koppelkerk. De avondvoorstelling begint om 20.00 uur, de middagvoorstelling begint om 15.00 uur. Tickets zijn à € 25,- verkrijgbaar via www.theatermakersachterhoek.nl . Een voorproefje van de voorstelling is tevens via de website te bekijken.

